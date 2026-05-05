Ciudadano encara a Paliza por monto de compensación en desalojos: «están abusando»

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Un residente del sector Las Lilas confrontó verbalmente al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante un recorrido por la zona donde se ejecutan trabajos de readecuación y recuperación del área oriental del río Ozama.

El ciudadano manifestó su descontento con el monto ofrecido por su vivienda como parte del proceso de desalojo, asegurando que la compensación de unos 300 mil pesos, resulta insuficiente para reubicarse en otro lugar.

“Con eso no puedo mudarme a ningún lado”, expresó.

Asimismo, denunció que durante el proceso varias familias han sido agredidas, calificando como abusiva la forma en que se están realizando los desalojos. “Están abusando”, afirmó.

El incidente se produjo en el contexto de un recorrido del funcionario por los trabajos correspondientes a la primera etapa de intervención en la ribera del río Ozama, un proyecto impulsado por el Gobierno con el objetivo de recuperar espacios y mejorar las condiciones ambientales y urbanas en la zona.

Fuente: Panorama