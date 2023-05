Clarissa Molina anuncia fin de su compromiso con el empresario Vicente Saavedra

Send an email

La presentadora y modelo dominicana Clarissa Molina anunció este martes el fin de su compromiso con el productor y mánager puertorriqueño Vicente Saavedra, tras varios meses de rumores de que la relación había terminado.

A más de un año de comprometerse, Molina, en un breve comunicado en sus historias de Instagram, pidió privacidad en este momento.

«Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso.

Hoy me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado. Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito mi espacio y privacidad sobre este tema», escribió.

Desde hace unas dos semanas en las redes personales de Saavedra, quien es nuevamente el mánager del cantante urbano boricua Ozuna, había borrado (o al menos ocultado) todo rastro de su ahora expareja, mientras ella continuaba con las fotografías con él incluyendo la petición de matrimonio y otros momentos románticos.

Clarissa Molina anunció el fin del compromiso con Vicente Saavedra. (INSTAGRAM)

Pero en los pasillos faranduleros la ruptura era un secreto a voces, pese a que en marzo dejaron saber que sigun juntos.

La boda se canceló en enero

Clarissa Molina y Vicente Saavedra protagonizaron varias portadas de People en Español. (PEOPLE EN ESPAÑOL)

El 7 de enero de este 2023 era la fecha de la boda de Clarissa y Vicente en República Dominicana, donde iniciaron su romance, pero se canceló. En diciembre los rumores de cancelación y separación con el empresario también estaban circulando.

Molina, durante la entrega de «El gordo y la flaca» de Univision, programa en el que trabaja, utilizó el término de que «pospusieron» el enlace.

Clarissa Molina desmintió que hubiese una ruptura entre ella y Vicente en ese momento (enero 2023).«Yo estoy bien, estamos juntos, tampoco es lo que dicen que estamos separados», afirmó la exNuestra Belleza Latina.

«Hace tiempito ya yo decidí mover la fecha porque había cosas, o sea, no estaba pasando lo que queríamos porque la fecha era media complicada. Había dos cositas que no estaban sucediendo y dijimos -tu sabes qué, no tenemos prisa, vamos a mover la fecha-«, expresó ante la pregunta de los presentadores Lili Estefan y Raúl de Molina.

Agregó: «Estamos ahí en el proceso, disfrutando cada día, que salga la boda de nuestros sueños».

La información de que no habrá boda en enero la dio a conocer el programa de farándula puertorriqueño «Lo sé todo».

El periodista Fernán Vélez (El Nalgorazzi) reveló que los invitados fueron contactados e informados en torno al estado de la ceremonia que se realizaría a principios de enero en Punta Cana, República Dominicana.

Fue en septiembre del 2021 cuando Clarissa Molina reveló en ‘El gordo y la flaca‘ que tenía novio y hasta le había dado anillo de promesa. Luego llegó el de compromiso en marzo del 2022, la presentación pública, mudarse juntos y los planes de boda.

Fuente: DL