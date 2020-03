CMD: Danilo debe declarar cuarentena obligatoria contra Covid-19

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, expresó sentirse decepcionado con el discurso del Presidente de la República, Danilo Medina. Podemos decir que desde el punto económico saludamos el discurso del presidente; pero desde el punto de vista sanitario NO FRENARÁ éste virus. Apuntó Suero.

No logramos entender cómo el presidente estando tan consciente de la importancia del distanciamiento social éste no lo lleva a la práctica. No es verdad que por el simple hecho de que el presidente le pida al pueblo que se queden en sus casas esto se llevará a cabo. El presidente sabe perfectamente que esto que le solicita al pueblo dominicano no dará resultados y mucho más aún conociendo las medidas que se deben llevar para lograrlo.

Por otro lado, Medina no mencionó ni garantizó mejorar las medidas de bioseguridad para los médicos y demás trabajadores del sector salud que en estos momentos estan trabajando a nivel nacional con serias limitaciones.

Desde hace más de 10 días el CMD le planteó al Presidente de la República implementar la cuarentena obligatoria como la mejor opción para detener el avance vertiginoso de éste virus y posteriormente la Organización Mundial de la Salud (OMS) resolutó que todos los países deben llevar acabo la cuarentena obligatoria.

No nos explicamos porqué el Medina sigue permitiendo el contacto interpersonal. Durante el día millones de Dominicanos matienen un gran roce social sin protección y de seguro que muchos Dominicanos continuarán infectándose del COVID- 19. Por lo que el discurso del presidente no garantizará frenar esta enfermedad.

El CMD junto a su equipo técnico nos mantendremos haciendo aportes positivos de cara a esta crisis mundial de salud y denunciando las posiciones ilógicas.

Por: InfoTA