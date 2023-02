CMD suma la defensa del medio ambiente a su pliego de demandas

El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Caba, hizo un llamado a defender los ríosdurante su discurso al finalizar la marcha en contra de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) realizada este miércoles en Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Caba clamó por el cuidado de los ríos circundantes Yuna, Masipedro, Sonador y Yuboa, “que de manera imprudente los burgueses insaciables, con la complicidad de los gobiernos, ponen en manos de las granceras”.

“El CMD no puede callar ante semejante atropello, por eso, esta marcha no es solo por la salud sino por la preservación del medio ambiente porque no hay ni puede haber una salud decente si no hay un medio ambiente que llene las expectativas de toda una nación”, agregó el representante del gremio médico.

Caba dijo que los planes de lucha contra las ARS y las AFP continuarán “porque ese sistema de salud y pensiones que tiene República Dominicana afecta directamente a la clase trabajadora, afecta a los humildes, afecta a todos”.

El galeno agradeció a los profesores, amas de casa, agricultores, grupos estudiantiles, residentes médicos, enfermeras y bioanalistas que recorrieron las calles de Bonao, partiendo desde el Monumento de Los Héroes, ubicado en la calle Duarte esquina Aniana Vargas, hasta el Parque de las Delicias de esa localidad.

Asimismo, denunció que hubo presión en el Hospital Pedro Emilio Marchena para que los médicosque allí laboran no participaran de la actividad.

Caba aseguró que, con esta nueva marcha, “se escribió otra página gloriosa del conjunto de actividades” que realiza el CMD.

El próximo encuentro masivo está pautado para el 1 de marzo en San Juan.

Fuente: DL