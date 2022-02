CMD y Sociedad de Médicos Pensionados demandan aumentos de jubilaciones

Una treintena de médicos pensionados protestó este jueves frente al Ministerio de Hacienda en reclamo de mejores condiciones para enfrentar su etapa de jubilación, afectada por el alza de la canasta básica y gastos fijos en medicamentos.

La presidenta de la Sociedad de Médicos Pensionados, Ada Valdez, acompañada por el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Caba, habló en nombre de los galenos presentes y exigió libre elección de su seguro médico.

“No es posible, que en la etapa de mayor vulnerabilidad, el presidente (Luis Abinader) mediante decreto nos haya pasado al Seguro Nacional de Salud (Senasa), donde no solo se nos otorga una canasta de servicios muy limitados y altamente onerosos, de 3.9 % ahora pagamos 6.4 % (del salario), exigimos pues, mayor protección y más atenciones”, dijo la doctora.

Otro de los reclamos que hace la clase médica es elevar todas las pensiones a RD$50 mil para todos los galenos pensionados, sin excepción.

También piden indexación de los salarios acorde a los aumentos realizados y a la tasa de inflación y el traspaso a Hacienda de todos los médicos pensionados y sistema de reparto según los acuerdos entre el CMD y el Gobierno.

Parte de esos acuerdos se produjeron bajo la gestión del doctor Waldo Ariel Suero en el CMD y permitieron la promulgación de decretos en la dirección de otorgar pensiones sobre la base de la Ley 414-98 y el decreto 127-21, promulgado en febrero de 2021, que reconoce un retiro digno con el 100 % del último salario, incluyendo dos estipendios para los médicos que laboran en dos instituciones.

De acuerdo al doctor Caba, a muchos de los galenos presentes en la manifestación los quieren dejar en el sistema contributivo cuando el acuerdo contemplaba pasarlos al sistema de reparto. También abogó por los doctores que hicieron carreras pararelas en el Ministerio de Salud (hoy administrado por el Servicio Nacional de Salud) y en el Seguro Social.

“Les corresponden, por lo tanto, dos pensiones. Ellos no lo quieren reconocer y los quieren hacer pensionar con un salario de miseria”, añadió el presidente del CMD, quien a la vez criticó que los médicos pensionados sean incluidos en el plan básico de Senasa y no se les deje elegir a su conveniencia su ARS, en este caso, la propia del Colegio Médico.

“Eso es simple y llanamente criminal”, afirmó Senén Caba, al decir que es una acción que afecta a centenares de médicos, algunos con pensiones desde RD$9 mil, otros con RD$22 mil y los más afortunados con montos de RD$35 mil y RD$37 mil, “que por decreto debieron ser llevados todos a RD$50 mil”.

Testimonios

La doctora Maritza Amador. (DANIA ACEVEDO)

La doctora Maritza Amador, ginecobstetra pensionada, está inactiva en sus funciones laborales desde 2016.

“Desde ese año han hecho dos aumentos, le han aumentado a los médicos activos pero no a los médicos pensionados. Cuando me pensionaron yo tuve que luchar para que me pusieran en mi ARS CMD y no en Senasa porque no era el premium, sino el que no cubría nada”, dijo a Diario Libre.

Resalta que es una mujer diabética e hipertensa y gracias al apoyo de sus hijos puede suplir sus necesidades de transporte, alimentación y medicamentos.

Otro caso es el de la infectóloga Matilde Corporán, quien se inició como enfermera y luego se preparó hasta graduarse de médico.

“Comencé en el año 1975 para Salud Pública y en el año 1988 para el Seguro Social y después que me dieron la pensión, que ya yo la firmé para los dos sectores, hace cinco meses que me la quitaron. Me quitaron la de Salud Pública y me dejaron solo la del Seguro Social. Me están cobrando RD$6,800 por el seguro mío y de mi esposo, que no sirve.

Tengo una rodilla que tengo que hacerme implantes y no me cubre nada”, testificó Corporán.

