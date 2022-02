Cobro anticipado en emergencia es una situación “compleja”, dicen Sisalril, médicos y clinicas

El fin de semana anterior a San Valentín, Antonio llegó a una clínica de Los Alcarrizos con una fiebre altísima y un fuerte dolor en la parte baja del abdomen.

Para poder ser ingresado, a sus familiares les exigían el pago por adelantado de RD$30 mil, los cuales finalmente fueron desestimados gracias a que su madre tenía una relación de amistad con algunos miembros del equipo administrativo y su hijo pudo recibir atenciones, sin pago por adelantado, para las tres perforaciones descubiertas en su intestino, fruto de un cuadro parasitario no detectado a tiempo.

El mismo superintendente de Salud Y Riesgos Laborales (Sisalril), Jesús Feris Iglesias, confesó que en una ocasión le estaban pidiendo medio millón de pesos para atenderle a un familiar. Su respuesta fue identificarse como médico y decirle que una demanda por no brindar los servicios de emergencia sería más cara que el depósito solicitado.

Si en algo han coincidido los doctores Feris Iglesias; el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena y el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, es en definir como “compleja” la resolución del cobro por adelantado a pacientes para recibir servicios en las emergencias de algunas clínicas privadas.

El cobro es a pacientes privados, no asegurados

“Una cosa es el cobro a pacientes asegurados y otro es el cobro a pacientes privados. A pacientes asegurados hemos dicho 80 mil veces que nosotros no le cobramos anticipado. Al que se le cobra es al paciente privado”, dijo Mena al ser entrevistado al respecto.

Afirmó que el 90 % de los pacientes que acuden a las clínicas son pacientes asegurados.

El doctor detalló bajo cuál circunstancia a un paciente asegurado podría requerírsele el pago por adelanto de un depósito antes de ser atendido por el personal de salud: “si ese paciente es asegurado y esa compañía de seguro tiene un contrato con esa clínica, la clínica lo admite sin tener que hacer abono. Si (la ARS) no tiene contrato de servicio y (el paciente) se quiere quedar en esa clínica, tiene que pagar un depósito, porque es como si fuera un paciente privado”.

Mena aseguró que ese dinero, si no llega a ser consumido en los tratamientos aplicados al paciente es devuelto “porque si no, es un robo”.

“La situación es compleja porque la Ley de Seguridad Social la impuso el capital financiero y la oligarquía financiera. A las clínicas tienen 20 años que no nos aumentan y todo en las tiendas ha subido, la alimentación, los productos de higiene”, afirmó el representante de Andeclip.

“Yo no estoy discriminando, pero a un señor de transporte no se le puede pagar igual que a una enfermera, aún con el sueldo básico, y a una enfermera no se le puede pagar igual que a una laboratorista, entonces, cuando usted lo sube, tiene que subirle (el sueldo) a todo el mundo, ¿y a nosotros desde ese tiempo nos han pagado? ¿Han cumplido ellos su propia ley? ¿Por qué la DIDA y la Sisalril no se meten en eso y dicen eso?”, cuestionó el especialista.

La petición de Andeclip es “que se ajuste la ley de acuerdo a la inflación del Banco Central, que nunca la han cumplido.”

Visto desde la arista de Sisalril

“Es un tema de negocio entre las clínicas privadas y las ARS. Las clínicas privadas no quieren pelear con las ARS ni cerrarle las puertas porque se nutren de los pacientes afiliados a las ARS”, afirmó el titular de Sisalril, Jesús Feris Iglesias.

“El objetivo principal de la Sisalril es proteger al afiliado y hemos realizado tres regulaciones dirigidas a minimizar el gasto de bolsillo de los afiliados”, dijo Feris al referirse a la resolución 156-2008, que prohíbe el cobro de anticipo de depósito con cargo al afiliado; la 165-2009, que ordena a las ARS a reconocer la asistencia médica de emergencia y la 175-2009, que prohíbe el cobro indebido por parte de las prestadoras de salud.

El doctor Feris entiende que Salud Pública, como organismo gestor de la salud, debe establecer multas. “Es la única manera de detener esa práctica, que seguirá hasta que el ministerio le ponga costo a esa acción”.

De parte de la Sisalril, el llamado a los pacientes “que se quejen a la DIDA y a la ARS y denunciar esa práctica para que las ARS, en caso de que hayan hecho el depósito, se lo tengan que pagar al paciente”.

DIDA ha recibido 128 casos en esta gestión

“Durante nuestra gestión hemos recibido 128 casos por cobros indebidos, por depósito o pagos por encima de lo establecido, de los cuales hemos cerrado 136, cifra que sobrepasa el número de casos recibidos, en el entendido de que hemos resuelto casos heredados de la gestión anterior y de esos, 113 reclamos han sido resueltos a favor de los afiliados a la seguridad social”, afirmó la titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Carolina Serrata Méndez.

La funcionaria llamó a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a cumplir las resoluciones 156-2008 y 175-2009 de la SISALRIL que ordenan la exclusión de su red a los centros médicos y prestadores de servicios de salud que incurran reiteradamente en esa práctica, la cual lesiona la salud y el bolsillo de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Serrata Méndez advirtió a los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) no realizar cobros indebidos a los afiliados a la seguridad social y garantizarles las atenciones médicas contempladas en las normas legales y las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Salud.

Serrata recalcó a los pacientes que tienen derecho a recibir reembolso “con solo presentar factura o el recibo de pago, en su ARS y en caso de no ser resarcido satisfactoriamente, en la DIDA”.

Habla el CMD

El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Caba, entiende que esos cobros a pacientes en emergencias “pasan ante la desconfianza de un sistema de salud en manos privadas, en manos de las mal llamadas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) que comienzan a glosar las clínicas que son tan negocios como ellos y al final las clínicas tienen que cubrir esos gastos”.

“Yo creo que el Estado debe de intervenir, la gente no se le puede dejar en virtud de un espíritu mercantilista, que la gente tenga que pagar de sus magros recursos las atenciones médicas cuando aquí se aprobó hace más de 20 años un Sistema de Seguridad Social, precisamente, para cubrir esa situación”, destacó Caba.

“Los seguros no quieren pagar, se glosan, eso quiere decir negarle al prestador, sea clínica o médico parte de los servicios que prestaron porque ellos no los cubrían o le buscan cualquier periquito para no pagar, entonces la clínica, en esa situación, para no perderlo todo, se cubre”, prosiguió explicando.

“Aquí lo que se privilegia son los aspectos pecuniarios, mercantil y no la necesidad de servicios que reclama un dominicano en un momento supremo como es la afectación de salud”, concluyó el representante de los galenos.

¿Qué dice Salud Pública?

Al ser consultado, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que se hará una reunión entre las tres partes: DIDA, Sisalril y Andeclip para encontrar una solución en conjunto.

El ministro no adelantó cuándo se estaría realizando este encuentro tripartito y según constató Diario Libre con los participantes, todavía no han sido convocados.

De parte de Andeclip, el doctor Mena entiende que la reunión debe hacerla el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), aunque a su juicio, quien debería presidir este consejo es el ministro de Salud y no el de Trabajo, porque el primero es el que conoce mejor la realidad de las clínicas y los hospitales.

“Eso es un arroz con mango, en términos dominicanos”, dijo Mena al denunciar que ni las clínicas ni las ARS tienen representación en el CNSS. “No tengo ningún inconveniente en que nos juntemos y le busquemos una solución al problema”, agregó.

En cambio, el doctor Feris Iglesias dijo que “no es con el Consejo de Seguridad Social que ellos tienen que negociar, es con las ARS, que son las que hacen contratos con las clínicas y a ellas es que hay que exigirle indexación”.

Fuente: DL