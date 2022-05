Cody Simpson reveló la razón por la que rompió con Miley Cyrus

Cody Simpson se presentó en el programa de The Kyle & Jackie O Show en donde reveló a qué se debió su ruptura con Miley Cyrus en 2020. Ambos artistas fueron vinculados por primera vez en el año 2019, hasta que se separaron en agosto un año después de que su romance se convirtiera en una de los más llamativos en la cuarentena del COVID.

Según comentó, fue una decisión mutua entre ellos. Sabían que iban por diferentes direcciones, teniendo muchos cambios en su vida y no estaban aptos para poder adaptarse los unos a los otros de una manera más adecuada y profesional posible. Estas cosas fueron algunas que hicieron que tuvieran una bifurcación en sus caminos.

Para Simpson fue algo sin resentimientos, solamente se encontraban en diferentes lugares pero pasaron sin duda alguna un año increíble juntos, habiéndose divertido mucho.

El artista se encuentra actualmente entrenando para los JJ.OO del 2024 en París, mientras tanto Cyrus lanzó su álbum Plastic Hearts en noviembre del 2020.

Find out what happened between Cody & Miley 😱@codysimpson pic.twitter.com/BmklFOQQH4

— Kyle and Jackie O (@kyleandjackieo) April 18, 2022