COE coloca al Gran Santo Domingo y a San Pedro de Macorís en alerta verde

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta verde tres provincias, debido a la incidencia de una vaguada en niveles altos de la troposfera y el transporte de humedad asociado al viento del este/noreste que favorecen la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.

Santo Domingo, Distrito Nacional y San Pedro de Macorís son las provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

El COE recomendó a las personas mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil. Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

La entidad exhortó también a la población a que se abstenga de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y a no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Pronóstico del Indomet

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para horas de la tarde se esperan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en poblados de San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, sectores del Gran Santo Domingo, entre otras localidades de la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Sobre las temperaturas, Indomet explicó que continuarán elevadas debido a la época del año, por lo que se recomienda mantenerse bien hidratado, vestir ropa ligera de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

En el caso de los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas, recordó que estos son los más vulnerables a las altas temperaturas.

Fuente: Listín Diario