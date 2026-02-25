COE reporta daños y declara alerta roja para Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE declaró alerta roja para Espaillat, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata, donde las lluvias han provocado inundaciones, personas desplazadas y cuantiosos daños.

Igual declaró alerta amarilla para Santiago, Hermanas Mirabal, Monte Cristi, Samaná y La Vega, mientras que alerta verde para Santiago Rodríguez, Valverde, Monseñor Nouel y Duarte. Con estas suman 12 las provincias en alerta contra inundaciones.

El COE elevó las alertas, dado que el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) establece que Hoy miércoles continúan las lluvias por la incidencia de un sistema frontal que se mueve lentamente hacia el noroeste de la isla, próximo al sur de las Bahamas.

Inundaciones en Gaspar Hernández

En el municipio Gaspar Hernández, en la provincia Espaillat, se produjeron inundaciones urbanas y un deslizamiento de tierra en la comunidad de Joba Arriba, además de otras localidades

En Puerto Plata 1,500 viviendas inundadas

En Puerto Plata la defensa civil reportó al COE que debido al desbordamiento del Río San Marcos, fueron incomunicadas las comunidades de San Marcos Abajo, El Corozo y La Vejiga. Todo volvió a la normalidad. Además, en Yásica de Puerto Plata, por inundaciones urbanas en los Sectores Berdum, Framboyán, El Cementerio, La Cuchilla, Sabaneta, Jamao al Norte, Villa Islabon, Vila Sami Thomas y El Resbalón, unas de 1,500 viviendas fueron anegadas.

María Trinidad Sánchez 280 viviendas inundadas

En esta provincia las lluvias provocaron el desbordamiento del río Drago y el Arroyo al Medio, inundando 280 viviendas en los sectores El Barro, Papayo, San José de Matanza y El Mango.

Además quedaron incomunicadas las comunidades de: Arroyo al Medio, El Drago, Palmilla, El Yayal y El Guayabo y unas 540 personas fueron desplazadas.

