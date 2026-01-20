Nacionales

Colapsa parte del techo en área de emergencias del hospital Juan Pablo Pina; no hubo heridos

El incidente generó alarma entre quienes se encontraban en el centro de salud

Vidal Sepulveda Send an email Hace 21 segundos
Una sección del techo del área de Emergencias del Hospital Juan Pablo Pina colapsó la mañana de este martes, lo que obligó a una evacuación momentánea de pacientes y personal médico como medida preventiva.

De acuerdo con informaciones preliminares, el incidente no dejó personas heridas, aunque generó alarma entre quienes se encontraban en el centro de salud, debido a que ocurrió en una zona destinada a la atención inmediata de pacientes.

Ante versiones difundidas en redes sociales, el director del hospital aclaró que la situación fue menos grave de lo que inicialmente se informó.

Explicó que no se trató del colapso total del techo, sino de la caída de cuatro plafones, los cuales no ocasionaron daños humanos ni materiales de consideración.

“En horas de la mañana circularon videos en los que se afirmaba que se había caído el techo del hospital. Sin embargo, lo que ocurrió fue la caída de cuatro plafones, sin que ninguna persona resultara afectada”, precisó el funcionario.

Asimismo, indicó que las áreas comprometidas ya están siendo intervenidas y que los trabajos de reparación se encuentran en proceso, con el objetivo de garantizar la seguridad de pacientes, visitantes y del personal médico.

