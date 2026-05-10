Colegio Médico pide vigilancia epidemiológica y calma ciudadana ante brote de norovirus en crucero

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El Colegio Médico Dominicano (CMD) hizo un llamado a la vigilancia epidemiológica y la calma ciudadana tras los reportes de tripulantes afectados por norovirus en crucero de tránsito en la región.

A través de un comunicado de prensa, el gremio enfatizó que, aunque el virus es altamente contagioso, no debe ser motivo de alarma social, sino de responsabilidad, tanto individual como colectiva.

El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, recomendó a la población reforzar el lavado de manos y estar atentos a las directrices emitidas por las autoridades sanitarias en los puertos y zonas turísticas.

“La clave no es el pánico, sino la prevención. Instamos a la ciudadanía a mantener la higiene constante especialmente en el manejo de alimentos”, indicó Peña.

El crucero Caribbean Princess, con un brote de norovirus a bordo, atracó el viernes en Puerto Plata, teniendo 26 personas con el virus activo de 115 reportados inicialmente.

Conforme al ministerio de Salud Pública, se tomaron las medidas utilizadas en estos casos, para que las personas que no estaban afectadas pudieran abandonar las instalaciones del barco, en una estadía que se limitó de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde del viernes, en Puerto Plata, cuando la embarcación zarpó hacia Bahamas.

Las personas afectadas con el virus se encontraban aisladas.

Norovirus

Los norovirus, también conocidos como «gripe estomacal» o «virus estomacal», son virus altamente contagiosos que causan vómitos y diarrea, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Los norovirus suelen ser transmitidos por alimentos y, aunque la mayoría de las personas se recuperan entre uno y tres días, pueden propagar el virus hasta dos semanas después.

Por lo general las personas afectadas empiezan a mostrar síntomas entre 12 y 48 horas después de estar expuesto al norovirus, siendo los más comunes, diarrea, vómitos, náuseas, dolor de estómago, lo que se pueden complementar con fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo.

Estos síntomas, en especial vómito y diarrea pueden provocar deshidratación, de manera particular en niños pequeños, las personas mayores y las personas con otras enfermedades, quienes también son la población de mayor riesgo de contagio.

Algunos síntomas de la deshidratación son menor cantidad de orina, resequedad en boca y garganta, mareos al estar de pie, llorar sin lágrimas o con pocas lágrimas y somnolencia o irritabilidad inusual.

Las personas que consumen alimentos crudos como ostras y otros mariscos que se alimentan por filtración pueden contener virus y bacterias que pueden provocar la enfermedad y, en el peor de los casos, la muerte.

FUENTE: LISTIN DIARIO