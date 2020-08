Colegios desafían a autoridades y abren hoy clases

Send an email

Dando cumplimiento al calendario escolar pautado por el Consejo Nacional de Educación en la pasada gestión y sin la autorización oficial de las actuales autoridades, que están supuestas a dar a conocer este lunes su plan para el inicio del nuevo año escolar, varios colegios privados han convocado para hoy el inicio de las clases.



La Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Ainep), a través de su presidente Antón Tejeda, aseguró que los 270 colegios adscritos a esa entidad iniciarán la docencia amparados en la resolución 03-2020, dictada en mayo por el Consejo de Educación, único ente facultado para cambiar la fecha del año lectivo, el cual tendría que reunirse para revocar la medida.

Asegura que las instituciones privadas han capacitado a sus maestros y ajustado sus plataformas y contenidos para iniciar hoy la docencia bajo la modalidad virtual ya que postergar más las clases generaría ansiedad y confusión entre la comunidad educativa.

Entre los colegios que iniciaran las clases este lunes, figuran el Loyola, el Domínico Americano, entre otros.

Esta disposición ha sido criticada la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara Guante, quien calificó como un desafío la decisión, tras afirmar que los intereses económicos no pueden estar por encima de los nacionales.

“Dividir este tema entre pudientes y no pudientes, entre quienes tienen las herramientas para iniciar el año escolar y quienes no la tienen, no está bien”, insistió la educadora en declaraciones al periódico El Nacional, al recordar que el Ministerio de Educación es el ente rector de la enseñanza preuniversitaria, tanto a nivel público como privado.

Autoridades presentarán Plan hoy

Aunque el Minerd tenía previsto presentar el Plan Nacional de Educación 2020- 2021 el pasado jueves, el mismo fue pospuesto para este lunes bajo el argumento de que organismos nacionales e internacionales habían mostrado interés en ser parte de las soluciones a la problemática que mantiene en incertidumbre a la sociedad dominicana y a los 2.8 millones de estudiantes del sistema.

En su discurso de toma de posesión, el pasado 16 de agosto, el presidente Luis Abinader prometió dotar de una tablet o laptop a cada estudiante de las escuelas y liceos del país para que sigan su formación, independientemente del curso de la pandemia y de su nivel económico.

Asimismo, se prevé un ambicioso plan para implicar a todas las operadoras de servicios telefónicos del país para asegurar la conectividad de todo el sistema educativo en un tiempo mínimo.

El Caribe