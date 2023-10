Colmados necesitarían licencia de Interior y Policía para vender bebidas alcohólicas

Los colmados, peluquerías, salones de belleza, clubes nocturnos, bares y otros establecimientos necesitarían de una licencia emitida por el Ministerio de Interior y Policía para vender bebidas alcohólicas, según un proyecto de ley de autoría del legislador Santiago Zorrilla que se estudia en una comisión del Senado.

La referida licencia, contenida en la iniciativa de ley, tendría una vigencia de dos años contados a partir de su expedición y podrá ser eliminada por las autoridades si los establecimientos no cuentan con los requisitos básicos.

«La licencia operará una vez sea realizado el pago de la tasa correspondiente», sostiene el documento legislativo que excluye a los establecimientos hoteleros y los centros turísticos.

Procedimiento para licencia

Para que los establecimientos puedan solicitar una licencia que les permita vender alcohol, deberán proporcionar nombre y dirección del negocio, cumplir con criterios sanitarios mínimos, estar al día en el pago de los impuestos, indicar la actividad comercial del establecimiento y detallar con exactitud las medidas del área.

Una vez el Ministerio de Interior y Policía reciba la solicitud, la entidad procederá a comprobar que el establecimiento cuenta con todos los requisitos y tendrá un plazo de 30 días para emitir su decisión.

Ubicación de los lugares que venden alcohol

El mismo proyecto de ley ordena que los establecimientos que comercialicen bebidas alcohólicas no deben ubicarse en lugares que obstruyan calles, aceras o la vía pública en general.

En ese sentido, el Ministerio de Interior y Policía manda que los establecimientos de venta de alcohol no deben instalarse a menos de cien metros de las escuelas, hospitales, universidades, iglesias, centros religiosos o estancias infantiles.

También, dispone que la venta y suministro de bebidas en estaciones y puestos de combustibles sólo estará permitido en un área previamente establecida para esos fines.

Asimismo, establece que el horario de ventas de alcohol será de 6:00 a.m. a 12:00 a.m. de domingos a jueves, y desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. los viernes y sábados.

Centros que deberán tener licencia

De acuerdo con la propuesta legislativa, los negocios que deberán acogerse a la ley y tener una licencia son los colmados, bares, billares, lavaderos de autos, supermercados, restaurantes, centros de uñas, salones de belleza, barberías, discoterrazas, discotecas, clubes y salas de fiestas.

