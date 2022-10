Combo de 3 virus está al acecho

Variantes recombinantes de ómicron y las subvariantes BQ.1.1 y XBB, circulantes actualmente en algunos países, podrían provocar nuevas olas de infección de Covid-19 y generar mayor demanda de atención médica, ya que pueden convivir con otros virus que inciden en la población, como el de la influenza y el sincitial respiratorio

La advertencia la hace el virólogo Robert Paulino, quien explicó que lo más importante no es sólo que una variante se superpone a otras, sino el perfil de mutaciones que estas poseen, su capacidad de evadir la respuesta inmune y de convivir con otros virus que están incidiendo en la población, entre los que citó los virus de influenza y el sincitial respiratorio, presentes en el país.

En la actualidad, República Dominicana registra una alta incidencia de casos de afecciones respiratorias, asociados mayormente a los virus A y B de la influenza estacional, lo que está llevando a un incremento de la demanda de atención médica en los establecimientos de la red pública y privada de salud, mientras mantiene vigilancia del dengue, cólera y viruela símica, entre otras enfermedades.

Consultado por Listín Diario, en torno a las nuevas subvariantes vinculadas al virus del Covid-19 que se han identificado en algunos países, el especialista explicó que en naciones del norte global las variantes recombines XBB, la BQ.1.1 y la BA.2.75.2, todas subvariantes de ómicron, están alimentando el aumento de casos.

Señaló que ese nuevo fenómeno revolucionario de la pandemia sigue una escalada de variantes recombinantes y subvariantes que se mueven a una velocidad que no se había observado en los años previos.

Recombinantes

Paulino dijo que en vez de tener una variante con nombre griego, hay un grupo de variantes capaces de evadir la respuesta inmune de la comunidad circulante y podrían ser las causantes de las próximas olas de infección de la COVID-19.

Destacó que hace unos meses “estimábamos que alguna variante de la BA.2.75 sería causante de un incremento de casos, y justamente una subvariante de la misma junto con el linaje XBB lucen en estos momentos ser las variantes predominantes en los estudios de secuenciación en los EE.UU.”, dijo.

El experto en virología señaló que es importante saber que, aunque no resuenen nombres de variantes en su clasificación griega, no significa que no estén circulando variantes que evadan la inmunidad colectiva.

Sepa más

Insuficiente.

El especialista advierte que haberse infectado previamente y haberse inmumizado con las vacunas de primera generación no sería suficiente para reducir las complicaciones de la COVID-19.

Entiende que es fundamental actualizar la disponibilidad de vacunas bivalentes.

Sepa más

Insuficiente.

El especialista advierte que haberse infectado previamente y haberse inmumizado con las vacunas de primera generación no sería suficiente para reducir las complicaciones de la COVID-19.

Entiende que es fundamental actualizar la disponibilidad de vacunas bivalentes.

Fuente: Listin Diario