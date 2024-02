Comentarista Matutino 91 FM llama a JCE sancionar proselitismo y compra de votos

El comentarista del Matutino de la 91 FM, Frank Olivares, consideró que la Junta Central Electoral (JCE) y la Procuraduría de Delitos Electorales debe sancionar e investigar la compra de votos y el proselitismo ocurrido en las elecciones municipales el pasado domingo 18 de febrero, presentados en el informe de la Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

‘’Que pretende hacer la Junta Central Electoral y que pretende hacer la Procuraduría para los Delitos Electorales sobre delitos electorales como la compra de votos, porque ese es una, hay muchas cosas más que se dieron en el proceso que merecen una investigación por parte de ambos organismos’’, dijo.

El destacado abogado indicó que si ambos organismos se mantienen en la inacción en las funciones que tiene, la verdad no se puede esperar que cambie.

‘’Es que no podemos esperar que nada cambie, no podemos esperar que las elecciones de mayo no haya compra de votos ni propaganda alrededor de los recintos y otras cosas más que se dieron, que son delitos electorales tipificados en la ley, pero que parece que la Junta y Procuraduría no han tenido tiempo de preparar un plan para cumplir con esa facultad con esa competencia que les plantea la legislación de perseguir esas faltas y esos delitos electorales’’, manifestó.

Agregó que mientras no se sancionen este tipo de acciones seguirán sucediendo los delitos electorales, los cuales organismos internacionales continuaran reflejando en su informe de observación.

Combate de comicios

La Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargada de observar las elecciones municipales, informó que pudo presenciar la compra de votos en los comicios.

Mediante un comunicado, la Misión invitó a la toma de decisiones contundentes para erradicar esa práctica.

Asimismo, indicó que el fenómeno no solo constituye un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral, por lo que reiteró la necesidad de combatir la “perniciosa” práctica de compra de votos.

La Misión dIO seguimiento a aspectos clave del proceso como organización electoral; tecnología electoral; justicia electoral; financiamiento político-electoral y participación política de las mujeres.

Fuente: RCC MEDIA