Comerciantes y exportadores consolidan alianza para impulsar comercio con Haití

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván de Jesús García, sostuvo un encuentro con representantes de la Asociación de Exportadores Fronterizos de Cemento y Materiales de Construcción (ASOEXPOFRONCEM), en busca de fortalecer el comercio hacia Haití y promover el desarrollo sostenible de las comunidades fronterizas.

García presentó una reseña sobre la evolución del comercio binacional entre República Dominicana y Haití, resaltando la importancia de adaptarse a los cambios del entorno económico y a las nuevas dinámicas que inciden en el intercambio comercial.

“Estamos emocionados por esta unión, que no solo refuerza nuestros lazos, sino que también nos permite abordar de manera conjunta los retos y oportunidades que surgen en el comercio fronterizo”, expresó.

De su lado, el presidente de ASOEXPOFRONCEM, Carlos Morillo, enfatizó que la iniciativa trasciende el interés estrictamente comercial y apuesta por un enfoque integral.

Fuente: El Nuevo Diario.