Comisión de Obras Públicas del Senado realiza un descenso en Santiago Rodríguez

La Comisión Permanente de Obras Pública del Senado de la República se trasladó este sábado a Santiago Rodríguez, para obtener información de primera mano acerca de la urgencia de varias obras en dicha demarcación.

La visita se realizó en el marco del estudio de varios proyectos de resoluciones sometidos por el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, que buscan la inclusión en el Presupuesto General del Estado correspondiente a 2021, la construcción de las carreteras Zamba-Martín García, La piña, La Lana, y Gurabo, así como la remodelación del mercado, la intervención del cementerio y la solución a la contaminación de asiento frío que afecta a la presa de esa provincia.

“Un mes sin una gota de agua, es penoso, el objetivo de la visita fue para que ellos pudieran verificar el desastre, para que estas obras se incluyan en el presupuesto, a fin de que podamos concluir algunas y dejar iniciadas otras”, dijo el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte.

El presidente de la Comisión Permanente de Obras Pública del Senado, Félix Bautista, dijo que rendirán un informe al pleno del Senado la próxima semana, sobre dicho recorrido.

“Estamos convencidos de que algunas obras serán priorizadas, vamos a luchar todos en el Senado, y así deben hacerlo en la Cámara de Diputados, para que las obras sean tomadas en cuenta en beneficio de la comunidad”, dijo Bautista, representante de la provincia de San Juan.

En el recorrido, participaron Félix Marte, alcalde de Sabaneta, y Élvido Tavares, alcalde de Villa Los Almácigos; además, el diputado Nicolás López y la gobernadora de Santiago Rodríguez, Ivelis Almonte.

Ambos alcaldes valoraron el trabajo realizado por la Comisión Permanente de obras Públicas del Senado y urgieron en la necesidad de que el Gobierno acuda en auxilio de su provincia.

Sobre la ley 28-01

El senador Félix Bautista llamó la atención sobre la necesidad revisar la ley 28-01 sobre Desarrollo Fronterizo y de mantener los benéficos que otorga dicha ley.

“La Ley se aprobó con una vigencia de 20 años, en febrero próximo ya se cumple dicho plazo. Se aprobó en el 2001, pero la constitución se aprobó en el 2010. La Carta Magna tomó en cuenta en su artículo 221 la necesidad de que mediante ley se lograran incentivos a la frontera, por tanto, cuando escucho a varios sectores pedir que no se continúe con la ley, me preocupo, no se dan cuenta que se estaría violando el mandato de la Constitución de la República”, expresó Bautista.

Agregó que, conforme a los últimos informes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en la frontera hay instaladas 81 empresas que han generado 7,000 empleos directos y 20,000 indirectos.

En el recorrido participaron los senadores Félix Bautista (San Juan), presidente de la Comisión, David Sosa (Dajabón), Ramón Pimentel (Monte Cristi) y Antonio Marte (Santiago Rodríguez).

Por: DL