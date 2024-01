Comisión electoral CARD dice no ha sido notificada por TSE

La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) afirmó ayer que no ha sido notificada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre la sentencia del pasado 12 de enero.

Esto es a horas para el vencimiento del plazo de cinco días que ordenó la alta corte a la CNE del CARD, a partir del lunes 15 del corriente mes hasta hoy viernes 19.

Pese a la sentencia del TSE que manda a la entidad a contar los votos “sin alianzas”, sus titulares no se han “arrimado” por el edificio de donde fueron emitidos los boletines 0 y 1 de los pasados comicios, que fueron a principios de diciembre de 2023, “cuando fueron secuestrados por agentes policiales”.

La información la sustenta el presidente de la comisión electoral, Ydelfonso Brito Rosario, quien conversó ayer con elCaribe.

“Debo decirle que a veces hay informaciones que se van por los medios de comunicación que la sociedad crea juicios de valor sobre el proceso o lo que se dijo, sin embargo hay una situación que es de procedimiento, que son los procedimientos legales que se deben agotar por las vías institucionales. ¿Qué yo decía y sostengo? Que hasta que a mí no se me notifique de manera formal ese proceso, yo no tengo que referirme a eso. A mí nadie me ha notificado todavía de la decisión del Tribunal (Superior Electoral)”, manifestó.

Brito Rosario sostiene que se enteró de la sentencia del Tribunal Superior Electoral a través de los medios de comunicación, pero no mediante notificación.

En cuanto al paradero de los documentos y actas de votaciones de los pasados comicios, explicó que cuando la CNE fue “secuestrada, eso lo cogió un grupo de tígueres con el apoyo de la policía”. Dijo que desde entonces no ha vuelto al local.

“Fue un secuestro que ellos hicieron, eso es una cosa bochornosa”, denunció.

Sedes del CARD cerradas sin presencia policial



A casi dos meses de ser realizadas las elecciones del Colegio de Abogados el pasado 02 de diciembre, la operatividad en ese gremio va en declive.

Tal es el caso que ayer, en un recorrido que hizo elCaribe por los dos principales locales del organismo, se evidenció que tanto su oficina de la avenida Simón Bolívar como el establecimiento que aloja a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) en la avenida Cayetano Germosén estaban cerrados y “sin un alma” en sus alrededores, ni siquiera había agentes policiales.

Esto es contrario a los primeros días de concluir las elecciones, cuando efectivos de la Policía Nacional rodearon los dos edificios ante el conflicto entre los principales candidatos a la presidencia del CARD, Trajano Vidal Potentini y Yohan López, quienes alegaban ganar los comicios.

Aunque a las 11:30 de la mañana de ayer este medio confirmó el cierre de ambas sedes, empleados del gremio consultados al respecto vía telefónica “se sorprendieron” al saber que la oficina estaba cerrada, ya que, según ellos, el edificio aún sigue abierto y operando.

“No está cerrado del todo, el personal está dividido. Dos o tres días va un grupo y los días restantes, otro grupo”, indicó la fuente.

Preguntada sobre si ha bajado o aumentado la labor en el gremio tras los resultados electorales confesó que esta ha mermado. “Tú sabes que por la misma situación interna (la fracción de un bando y de otro) los abogados que van a buscar algún servicio, entiéndase renovación de carnet, están acudiendo menos a las oficinas”, contestó.

Califica de “juego político” advertencia Fuerza del Pueblo

Ante las afirmaciones de que la Secretaría de Asuntos Jurídicos de Fuerza del Pueblo va a recusar a tres de los cinco jueces del TSE por estos estar supuestamente vinculados a intereses del partido oficialista, el candidato a la presidencia del Colegio de Abogados Yohan López consideró que esto no es más que un "juego político". El representante del Partido Revolucionario Moderno ante el gremio dijo: "Esto es un juego político. Se debió dejar que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) conociera el caso. En la tercera audiencia que se llevó el 26 de diciembre en el TSA, donde nosotros impulsamos una acción, ellos recusaron no solamente al juez presidente que era el único en esa sala; recusaron a todos los jueces del TSA". López ofreció las declaraciones durante una entrevista en el programa Despierta con CDN. Se recuerda que el conflicto entre los miembros del CARD no cesa luego de los comicios del 02 de diciembre de 2023 en los que, según la Comisión Nacional Electoral del gremio, resultó ganador Trajano Vidal Potentini, de Fuerza del Pueblo, tras una alianza con el candidato peledeísta en ese momento, Diego José García. La alianza se realizó "fuera del tiempo" y "de manera clandestina", según dijo Yohan López.

Fuente: el Caribe