Cómo afecta a dominicanos la suspensión migratoria aprobada por Trump y otras preguntas

Y esto no aplica, por ejemplo, para visas de no inmigrante. O sea, todo el que tiene visa de no inmigrante esto no le afecta.

Ahora, hay una amenaza velada, dice que a los 50 días tiene que hacerse un informe, y menciona varias agencias del Gobierno, menciona el departamento de Labor, menciona al departamento de Seguridad Nacional… (que), en consulta con el secretario de Estado, tienen que recomendar a los 30 días qué programas de visas de no inmigrante deben ser incluidos o no incluidos. Pero, a los 50 días él está pidiendo que le den un informe también -este es separado- de cómo esto tendría que ser extendido o no para saber. Y eso es por asunto de un tema económico, que ahí es que está la amenaza.

O sea, esto sirve como para decir: bueno, es mientras tanto, pero yo diría que esa es la única verdadera razón por la cual alguien podría entrar en pánico, porque si en 50 días después ellos deciden que esto tiene que extenderse y/o incluir unos grupos adicionales, pues entonces ya ahí sí tendríamos problemas.

—Cuando usted dice unos pocos, ¿tiene alguna estimación de cuántos dominicanos que están aquí en proceso estarían afectados por la medida?

Dominicanos no, pero hay una estadística que dice que esto va a evitar que aproximadamente 26 mil personas al mes dejen de entrar, creo que con procesos nuevos.

—¿Del mundo completo?

Sí, completo. Pero, fíjate, que eso no es una cosa que es definitiva, y el presidente, en su proclama, lo que más yo diría que le molesta, diría lo que más menciona o de lo que más quiere recostarse, es del tema económico (…)

Yo no sé si fue que esto fue hecho con mucha prisa, no sé si fue que esto fue hecho mal pensado, pero la verdad que lo que hace no es una cosa del otro mundo, o sea es detener los procesos que hay, y ni siquiera todos. Porque, te repito, si tú tienes una visa que te dieron el mes pasado de residencia, estamos hablando, en la categoría que sea, tú puedas usarla perfectamente bien, pero si tú consigues una visa, cuando reabra el consulado ahora, en un mes y 15 días, por ejemplo, ya no la vas a poder usar, vas a tener que esperar.

—¿O sea que no es retroactivo?

No, no es retroactivo.

—Suponga que hace un mes me dieron mi residencia, pero no he podido irme porque aquí el presidente cerró las fronteras y no hay vuelos, ¿me podré ir quizás en un mes cuando se abra?

Correcto.

—El problema es el que lo haga de hoy en adelante…

El que lo haga no, al que le emitan una residencia, por ejemplo, y no todas, porque si esa residencia te la dio un cónyuge ciudadano americano, tú te puedes ir; si tú eres un hijo menor de un ciudadano americano, también te puedes ir.

—Entonces, lo que esa persona tendría que esperar es ver si al final de ese período…

No, al final no, él (Trump) dice que a más tardar 50 días a partir de hoy, o sea la telenovela no va a ser en el día 59 ni en el 60, sino que vamos a ver la segunda parte de la telenovela el día 50 contado a partir de hoy. A partir de ahí él va a decidir lo que él va a hacer, dependiendo de las condiciones del mercado y de cómo esté el desempleo, etcétera.

—Lo que se dice está muy claro, pero siempre aparece alguien que preguntará: si yo tengo que ir a renovar mi visa de turista, si me la renuevan (cuando abra el consulado), ¿puedo viajar como turista?

Esto no aplica a visas de no inmigrante. Si usted tiene una visa de no inmigrante, usted puede irse perfectamente bien y tú puedes seguir pidiendo a cualquiera. Vamos a dejar eso claro, las peticiones se pueden seguir haciendo en USCIS, y todavía se permiten de manera local si son emergencia, pero emergencia de vida o muerte, entonces se puede seguir haciendo. Recuérdate que estamos hablando de algo que no aplica ni siquiera para dentro de los Estados Unidos, si no fuera.

—Diríamos que es tirar piedra a un elefante, pero ¿alguna persona tiene cómo quejarse por esto o reclamar, si es de los afectados, o simplemente debe recibirlo y sentarse a esperar?

Siempre digo que lo primero que hay que analizar es si vale la pena pelearlo, o sea una cosa que dura 60 días y a los 50 días se va a reevaluar…

La fiscal general de Nueva York fue la primera que salió diciendo que iba a demandar a Trump por esto. El director Cuccinelli, de USCIS, de Migración, le dijo: You are welcome to lose(Estás bienvenida a perder tu caso). Bueno, eso ya lo van a decidir las cortes de los Estados Unidos.

Ahora, yo te diría que, si una persona quiere hacer algo, puede decirle a su familiar ciudadano de los Estados Unidos residente que vaya donde su congresista, que le mande una carta quejándose por esto, porque tú puedes estar segura de que ahora vamos a ver un sinnúmero de reacciones porque, de lejos tú dirías: parece normal que tú no vayas a competir con una mano de obra nacional, porque eso está incluso en leyes dominicanas, pero no estamos hablando de un país tan pequeño como la República Dominicana.

Fuente: Diario Libre

___