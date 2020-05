Cómo afecta la pandemia a tu ciclo menstrual

La pandemia

La epidemia que estamos viviendo en estos días afecta a muchísimos aspectos de nuestra vida: económicos, sociales, políticos, psicológicos, y también, aunque no lo creas, a tu periodo menstrual.

Por eso, si quieres saber qué hacer en este momento tan particular, es hora de tomar nota de lo que vamos a contarte, para que sepas como seguir y qué hacer, y lo más importante, para que no entres en pánico.

El cuerpo y el virus

Es cierto que aunque el mundo se ha detenido con el COVID-19, tu cuerpo no lo hace, y tampoco puedes forzarlo a adaptarse rápidamente a otra cosa, ¿no te parece? Sobre todo cuando todo lo que escuchamos es que parece que esto llegó para quedarse.

Una cosa que debemos tener en cuenta es que, salvo compras de extrema necesidad, la idea de este momento tan particular es no salir constantemente para cosas que no necesitamos. Por eso, puede que te preguntes qué hacer con lo que necesitas para tu período.

Sean las toallitas, tampones, la copa menstrual o el método que elijas, lo que recomiendan los especialistas es hacer una compra grande y tener stock de más y no salir cada mes a buscar los elementos que necesitas, ¿sabías?

Pensar en el otro