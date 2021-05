Cómo enseñar a los hijos a aprender de sus errore

“De los errores se aprende”… lo hemos escuchado una y mil veces. A pesar de eso, cada vez que metemos la pata o cometemos un fallo, nos sentimos mal. Y aún hay algo peor. Es el temor a que la equivocación no sea nuestra sino de nuestros hijos ¡Lo que daríamos por impedir que fallen! Sin embargo, darle la vuelta al asunto y mirarlo desde otra perspectiva -y más cuando se está a su lado para ayudarles a levantarse- puede ser la mejor oportunidad de aprendizaje para ellos. ¿Cómo hacerlo? Los expertos nos dan las claves.

Sacarle provecho a esta situación puede que no sea sencillo pero sí beneficioso. Y la ciencia lo avala. De hecho, un estudio realizado por Andrée Ann Cyr y publicado en el Journal of Experimental Psychology demostró que equivocarse (siempre que no sea algo disparatado) es bueno para la memoria y, por lo tanto, también para aprender. En la misma línea, investigadores del Baycrest Centre for Geriatric Care en Canadá encontraron evidencias de que cuando una persona comete un error mientras está aprendiendo algo nuevo su memoria mejora y eso es de gran ayuda durante ese proceso de formación.

Múltiples beneficios

Aunque en nuestra cultura hemos heredado la idea de los errores como algo negativo, en la mayoría de las ocasiones no solo no nos conducen al fracaso, sino que son como un revulsivo que nos ayuda a progresar, a aprender cosas nuevas, a mejorar y hacer las cosas de otra manera. El hecho de ayudar a los hijos a aprovechar el potencial de esos deslices tiene sus consecuencias… positivas.

“Aunque también hay que reconocer que no todos los errores son buenos”, aclara Antoni Navío Gámez, doctor en pedagogía y miembro de la Junta de Govern del Col-legi Oficial de Pedagogía de Catalunya (Copec).

El error, si se procesa y analiza, enseña cómo reconducir esa situación para no volver a cometerlo.

El error hay que procesarlo, y la clave está en eso, en activarlo, en repensarlo y en saber qué es lo que se puede hacer para no volver a cometerlo o para reconducir esa situación que nos ha llevado a esa equivocación, puntualiza Navío.

Cuando los chicos y chicas se estrellan pueden verse beneficiados en dos sentidos. Uno de ellos es la humildad para entender que no todos somos perfectos y que tenemos nuestros fallos. Y el segundo, en el esfuerzo, en el no desmoralizarse por cometer errores y aprender a seguir luchando. Siempre y cuando, claro está, que le enseñemos a que hay que seguir luchando, comenta María Campo, profesora del máster en Orientación Familiar de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

La clave es aprender a no desmoralizarse y a seguir luchando

Hay personas que cometen errores y no buscan soluciones, se hunden y no crecen. De ahí la importancia de enseñarles a esforzarse y a querer superarse. El aprender del error hace que crezcamos como personas, enfatiza Campo. Los chicos y las chicas tienen que ser conscientes de que la vida no es un camino de rosas, pero no por eso van a dejar de conseguir lo que se propongan. Es importante que sepan que pueden ser felices dentro de esas dificultades: al final en todos los esfuerzos la compensación a nivel emocional siempre es mayor, apunta.

No subestimes el error

Es más que un fracaso…

Normalmente se asocia el error al fracaso. Pues si los chicos y las chicas ven que lo único que obtienen con la equivocación es un fracaso, ya sea en los estudios o en las decisiones que toman en la vida, no van a querer pasar por esa vía. Y si como familia no les enseñamos a procesar ese fallo, será más fácil que se dejen llevar por la frustración, el aturdimiento o el desconcierto, sostiene Navío. “O bien los vamos a hacer dependientes de que otros les digan cómo tienen que hacer las cosas”, remata el pedagogo.

Procesar el error es la mejor forma para que aprendan a mejorar y a hacer las cosas de manera autónoma. En ese sentido, y aunque nos cueste como padres y madres, hay que transmitirles la idea de que ese fallo tiene un elemento positivo y no siempre es algo punitivo, insiste Navío. El experto ve necesario ese aprendizaje del error no solo en el ámbito educativo familiar, sino también en las escuelas, para que comprueben que es un elemento que ayuda a la mejora.

Navío aconseja animarles para que procesen ese error, que lo analicen, lo reflexionen, lo integren y lo reinterpreten para ver qué es lo que pueden hacer para dar la vuelta a esa situación o para ser mejores personas, profesionales, alumnos, saber tomar decisiones…etcétera. “Por ejemplo, cuando en una evaluación suspenden o reprueban, pueden analizar ese error que cometieron y cómo lo pueden mejorar”, señala.

Errar también es de padres

¡Ni sobreprotección ni exigencia!

“No se debe olvidar que los errores forman parte del ser humano y es natural y sano ser conscientes de que todos nos equivocamos y, sobre todo, como padres, asimilar el hecho de que efectivamente nuestros hijos, da igual la edad que tengan, van a cometer errores, no van a ser perfectos”, reflexiona Campo. Y, hace un llamamiento a dejar de lado esa idea preconcebida de creer que todos hemos cometido errores y por eso no queremos que nuestros hijos repitan las mismas equivocaciones. ¿El problema? Es que se puede caer en la trampa de prepararles demasiado el terreno, ya sea sobreprotegiéndolos o exigiéndoles demasiado.

Pero ni lo uno ni lo otro es positivo, según la experta de la UNIR. Porque por un lado la sobreprotección (de lo que muchos padres no son conscientes) lo que hace es evitar que el niño o la niña aprenda y desarrolle su camino de manera natural. “Entonces llega un momento en el que no tiene esa protección y, como no tiene autonomía y no está acostumbrado a fallar, no es capaz de enfrentarse a sus problemas”, subraya Campo.

La sobreprotección impide que el niño aprenda y desarrolle su camino de forma natural

“Hay que protegerlos, pero no sobreprotegerlos”, matiza Navío. Hay que darles apoyo, un buen consejo, o posiblemente ayudarles económicamente, pero no hay que taparles sus errores para aparentar que todo funciona bien. Como familia se debe tomar conciencia de dónde tenemos que llegar con esa ayuda, ese soporte, y saber poner freno, porque sino al final esa persona no sabrá valorar el error como elemento educativo, resalta el especialista del Copec.

Hay que darles apoyo, pero no tapar sus errores

Antoni Navío GámezPedagogo, miembro junta de COPEC

Por otro lado, exigirles demasiado para intentar que no cometan errores tampoco es bueno, recuerda Campo. Es más, eso genera inseguridad tanto en los jóvenes como en los niños, ya que viven con esa presión de que no se pueden equivocar o que es antinatural equivocarse, agrega.

“La exigencia es muy importante, pero hay que hacerlo con mesura. Hay que exigirles para que se superen, crezcan, tengan responsabilidades o para que de manera autónoma hagan sus cosas, pero no para que sean perfectos. Hay que ser conscientes que nuestros hijos tienen puntos fuertes y débiles”, remarca Campo.

Hay que exigirles para que crezcan, pero no para que sean perfectos

María CampoProfesora máster Orientación Familiar UNIR

“Lo importante no es evitar que los niños se equivoquen, sino enseñarles a levantarse cada vez que se tropiezan. Hay que hacerles sentir que no los vamos a querer menos por su errores. Que siempre vamos a estar ahí para acompañarlos y que somos su bastón, pero no sus piernas”, apunta Campo. Asimismo, los padres deben tener claro que muchos de los errores de sus hijos no los van a poder controlar, que forman parte de la vida. Pero lo importante es poner soluciones, comenta la especialista en orientación familiar.

Claves para actuar en cada etapa

Al igual que se dice que los bebés tienen que caerse para aprender a andar, a los adolescentes también hay que dejarles que «se estrellen”. Lo difícil es saber contenerse para no impedírselo. Y no siempre sabemos cómo actuar. Los expertos han identificado tres etapas claves y aportan algunas herramientas para ayudarles a convertir esa equivocación en algo positivo para sus vidas.

Infantil: 1-6 años. Corresponde a la de la educación infantil, como en la escuela. Lo que se haga aquí va a marcar el futuro de lo que seamos como personas. Pero, ¿a partir de qué edad uno sabe con certeza que se ha equivocado? Tal como ha demostrado una investigación del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), en Estados Unidos, a partir de los 16 meses los bebés son lo suficientemente hábiles como para averiguar por sí solos si una acción fracasa o no debido a sus propios errores. Y a partir de los dos o tres años, los niños desarrollan la voluntad de querer hacer las cosas como ellos quieren y, cuando eso no es posible, tienen las primeras rabietas, según explica la orientadora familiar, María Campo.

Con dos o tres años los niños ya quieren hacer las cosas a su manera, y aparecen las rabietas

“Desde pequeños saben negarse a si mismo, saben aceptar lo que no les sale, sus instintos y apetencias. En esta etapa empiezan a conocerse”, subraya la experta. Es por eso que resulta fundamental el aprendizaje de la tolerancia a la frustración. “Los padres, para evitar la rabieta o disgustos, no tenemos que facilitarles las cosas o darles lo que piden; al contrario, tenemos que provocar frustraciones controladas para que tengan que aceptar que eso es así. Pero a la vez hay que darles las herramientas para que salgan adelante”, complementa Campo.

En la misma línea, Navío aconseja, para ayudarles a procesar esa frustración, no decirles que no pasa nada, porque efectivamente ha pasado algo. “Hay que reconstruir esa interpretación del error con nuestras palabras y acciones, sin dejarle de dar importancia, pero ayudando al niño o niña a que se acostumbre a procesarlo”, puntualiza.

Primaria: 6-12 años. En esta etapa los errores son más complejos. Es ideal que se acostumbren a interpretarlos, y la familia tiene que contribuir a eso, señala Navío. Asimismo, es una etapa para el conocimiento personal en donde los niños se dan cuenta de cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Por ejemplo, si no tengo una buena motricidad, probablemente me caiga más en bici, piensan a esa edad. Pero eso no significa que haya que dejar de intentarlo. “En esta etapa es importante aprender a luchar y a entender las cosas”, agrega Campo.

Equivocándose los niños aprenden a identificar sus puntos fuertes y débiles y lo importante es que no abandonen al primer fracaso.

“En infantil y en primaria hay que enseñarles a reflexionar por qué has cometido el error o por qué esto no ha salido bien, pues vamos a pensar, vamos a reflexionar para poner soluciones las siguientes veces”, matiza la especialista de la UNIR.

Secundaria o adolescencia. Es una etapa en la que se van recogiendo los frutos de lo que hemos trabajado anteriormente, destacan los expertos. Hay una importante carga emocional, de relación con los iguales, de contrariar o de rebeldía hacia el adulto.

“Inicialmente” (aunque en el fondo sí que necesitan el apoyo de sus padres) no se dejan acompañar en sus errores y fracasos. Y como tienen su ego centralizado, quieren asumir riesgos y piensan que no les va a pasar nada. Sin embargo, ellos son conscientes de qué es lo que deben y no deben hacer. Por lo tanto, cuando la equivocación se presenta, saben por qué ha pasado”, sostiene Campo.

En este sentido, la experta sugiere evitar el exceso de moralina. El “ya te lo dije”, “ya sabías”, “ya hablamos”… provoca mucho rechazo. Lo importante es que sepan que a pesar de su equivocación estas ahí para acompañarle y apoyarle. Eso sí, es fundamental aportar soluciones y exigir que se lleven a cabo, porque si se equivocan y no pasa nada no hay una consecuencia que les enseñe a ser mejores, puntualiza la especialista.

“Todo eso va a crear un vínculo de confianza; pero si nos enfadamos, le echamos la culpa y encima aplicamos un castigo (igual no tiene nada que ver con lo que ha sucedido) la siguiente vez que se equivoquen harán todo lo posible por no contarlo”, dice.

El exceso de moralina y advertencias de los padres provoca mucho rechazo en el adolescente.

Los adolescentes tienen su propio mundo y su propia manera de entender esa realidad. Por eso es importante la intervención de los padres para ayudarles a que transformen esos errores en algo positivo que les ayude a mirar hacia adelante. Puede ser desde escoger estudios, hasta una relación de amistad, una relación amorosa, un fracaso escolar…, apunta Navío.

Otras herramientas para sacar el lado bueno del error

Tomar el error como una oportunidad de educación para nuestros hijos es sin duda un gran acierto. Los expertos del Copec y de la UNIR nos dan otras herramientas para que la tarea sea más llevadera.

La comunicación. Una herramienta fundamental para poder trabajar un error es la comunicación. Hay que tener la capacidad de comunicarnos, que nos digan qué es lo que han hecho, que sean sinceros. Porque si no sabemos qué ha pasado, nos faltarán datos para poder ayudar.

Aprende a escucharlos. Haz que se sientan escuchados y no juzgados, ni con las palabras, los gestos o las acciones. Además, ármate de paciencia porque no siempre te va a gustar lo que estás oyendo. Intenta estar tranquilo y en calma .

Establece una red educativa. Este proceso de acompañamiento no tiene que ser algo aislado que recae solo en la familia o que se arregla en la escuela. También se basa en establecer una red educativa que nos ayude a la superación, a la mejora continua, pero sobre todo a que nuestros hijos tomen conciencia de que el error no es algo negativo. Busca ayuda en las escuelas, únete a padres, madres y profesores para superar esta tarea. La clave está en lograr una educación 360 donde todo esté interconectado. Es decir, que no solo la familia proporcione esos elementos para mejorar, sino que la responsabilidad también esté en los espacios de tiempo libre, clubes deportivos, en la sociedad en general y en la familia, pero más allá de los padres y madres, es decir, hermanos, tíos, abuelos…

Jamás tapes el error. Equivocarse es bueno, errar es humano y así queda reflejado en muchas tradiciones e incluso en principios filosóficos. Por lo tanto, no trates de negar o tapar el error de tus hijos. Tiene que florecer. Y, por el contrario, acéptalo como parte de su manera de ser y actuar. A partir de ahí proporciónale ayuda para que pueda hacer frente a ese fallo con herramientas como la reflexión o el autoconocimiento. Que ellos sepan reconocer sus potencialidades y sus debilidades.

No abuses de las criticas. Hay que hacerles notar sus errores, pero hacerlo constantemente puede ser contraproducente. Intenta compensar y mantener el equilibrio. Recuerda que tu mejor contribución no es tanto que se frustren con el error sino que aprendan a ser críticos con sus propios actos y que quieran y puedan tomar decisiones. No se puede estar machacando por los errores cometidos, porque se corre el riesgo de que sientan que todo lo están haciendo mal y se sientan juzgados todo el tiempo.

Respeta las decisiones de tus hijos. Seguramente determinadas decisiones que tomen tus hijos te pueden saber muy mal. Pero son sus decisiones. A lo mejor el problema no está tanto en el error del niño o niña, sino en no dejarlos cometer errores. Por ejemplo, hay muchos chicos que eligen una carrera universitaria no porque ellos quieran sino porque el contexto familiar les obliga. Y eso tal vez no les ayudará como personas a ser mejores o a analizar la realidad.

A veces el problema de los niños es que sus padres les privan de la posibilidad de cometer errores

Actúa cuando sea necesario. Hay errores que no los podemos permitir. Y muchas veces toca prohibirles ciertas cosas. Debemos educar en el error y dejar que fracasen para que se den cuenta. Pero temas como la delincuencia, por ejemplo, hay que prohibirlos de raíz para evitar que el error sea grave. Lo mejor es hacerlo cuando ellos están más receptivos; entonces hay que explicarles porqué hay cosas que hay que hacerlas de una manera determinada.

