¿Cómo están pasando los dominicanos la ola de calor en España?

Pese a que España ha registrado récords de temperatura durante el mes de abril, dominicanos que viven en ese país han manifestado que toleran las condiciones climáticas actuales por el clima que impera en la República Dominicana, mientras otros dicen que sienten los efectos de la ola de calor.

«No hay un calor insoportable. Tú sabes que los dominicanos estamos acostumbrados a temperaturas más o menos sobre los 30 (grados) o sea, aunque se sienta el calor no es abrumador. Es un calor llevadero con ponerse una camisita y tomando agua», manifestó Wander Santana, quien reside en Madrid.

Para Alexandra Medina, las temperaturas registradas este viernes «son más fuertes que todos los días, pero es un calor que todavía se puede llevar. La temperatura se ha mantenido en 20 grados y algo, personalmente no la he sentido».

Sin embargo, para Norma Morel, también residente en Madrid, la ola de calor actual ha tenido sus efectos. «Yo me he acostumbrado a la temperatura de aquí, en República Dominicana tenemos prácticamente una sola temperatura todo el tiempo, aquí no. Aquí tu sentías los cambios».

«El problema del calor de Madrid es que es un calor seco, es agobiante, es como que sofoca. No como el nuestro, que es húmedo. A pesar de que en Santo Domingo hace mucho sol, siempre está verde porque llueve, pero aquí llueve muy poco, entonces el calor agobia demasiado», sostuvo.

Al ser consultada sobre las medidas que han tomado las autoridades españolas ante la ola de calor, Medina indicó que «en algunos vagones del Metro de Madrid, ahora encienden el aire. Por lo otro, veo que todo sigue normal».

Wander Santana explicó que los ayuntamientos han tomado medidas como la instalación de mangueras en los parques para que los niños y las personas con mucho calor las utilicen.

Morel indicó que en los colegios se ha dispuesto la instalación de abanicos para los niños. «También han dicho que iban a adelantar la apertura de las piscinas«, agregó, a la vez que sostuvo que se reforzarían la seguridad para evitar el desarrollo de incendios forestales.

La España peninsular registró el jueves un récord de temperatura para un mes de abril con 38,8 grados Celsius en Córdoba (sur), según los datos provisionales publicados por la agencia estatal de meteorología (Aemet).

