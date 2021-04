Cómo gestionar una relación a distancia

Internet y el avance de las tecnologías han propiciado que surjan romances entre personas que viven alejadas entre sí. Aunque esto siempre ha existido, es cierto que a priori gracias Whatsapps y a plataformas de vídeo-llamada parece que es más sencillo poder mantener una relación a pesar de los kilómetros que separa a la pareja, pero esto realmente no es cierto.

Es probable que hayas escuchado que las relaciones a distancia nunca funcionan y que aunque pienses que tú serás la excepción, la vida terminará dándote un golpe de realidad pero, esto tampoco es cierto, aunque hay relaciones a distancia que fracasan, muchas también consiguen mantenerse, lo único que debemos dejar claro antes de embarcarnos a una relación de esta características, es si ambas partes de la pareja ven viable y se sienten cómodas de afrontar un periodo más o menos largo de separación física.

Aunque no son imposibles, si son difíciles, es por esto por lo que es fundamental que antes hablemos, y nos pongamos sobre una serie de aspectos:

Es difícil gestionar una relación a distancia por eso hay que estar muy seguro

Hay que valorar el tiempo que cada miembro de la pareja está dispuesto a esperar hasta que vuelvan a estar juntos o si por el contrario creen que la separación es lo más adecuado.



Establecer qué tipo de pareja se quiere tener : Si va a ser cerrada, o si vamos a abrirla debido a la distancia. Esto ayudará a minimizar los celos y la desconfianza.



Pactar el tiempo y el tipo de comunicación que se tendrá, programarlo en un calendario y tener claro que hay que respetarlo.

Aunque cada relación es un mundo y cada pareja tiene sus propias normas internas, os vamos a dejar unos consejos para poder sobrevivir a una relación a distancia.

Tener un proyecto juntos

Aunque pueda parecer una obviedad, hacer planes y tener una motivación puede hacer más llevadera la separación. En la mayoría de los casos la distancia es solo algo temporal por lo que, si la pareja se pone metas es más probable que las alcance.

Mantener la comunicación de forma fluida

Cada pareja debe establecer qué tipo de comunicación quiere y con qué frecuencia la necesita. Gracias al avance de la tecnología ahora hay múltiples formas de mantenerse comunicado: whatsapps, mensajes de audio, videollamada, llamadas, emails etc… Lo importante es que la pareja se mantenga comunicada y que se cuenten desde las cosas más insignificantes del día a día hasta los pensamientos, sensaciones o sentimientos que tienen.

Debes aprovechar las nuevas tecnologías para hablar con tu pareja

Aceptar la soledad

Muchas veces se suele decir que las relaciones a distancia son inútiles porque realmente estas solo. Uno de los aspectos fundamentales de una relación es compartir tu vida con la otra persona, pasas de hacer todo solo a cambiar tu día a día y compartir muchas actividades con tu pareja.

Cuando la distancia se interpone entre las dos partes es posible que notemos un gran cambio en nuestra vida, nos acostumbramos a ir a la compra con el otro, a volver a casa y verlo, cocinar juntos etc… Todas esas actividades se nos hacen más cuesta arriba cuando notamos la ausencia de nuestro ser querido, es por esto que, es de vital importancia que aceptemos esta nueva etapa de nuestra vida y la soledad que conlleva. Es fundamental que no culpemos a nuestra pareja de este sentimiento y que aprendamos a ser más autosuficientes para mejorar nuestra autoestima.

Dedicarse tiempo a uno mismo

La vida no gira alrededor de otra persona, debemos tener claro que no podemos quedarnos encerrados en casa hasta que nuestra pareja vuelva. Las relaciones a distancia propician el desarrollo personal. Nos dedicamos más tiempo a nosotros mismos, ya sea para trabajar, estudiar o para quedar con amigos y familiares, cualquiera de estas cosas son buenas, ya que no solo te distraerás sino que hará que poco a poco el sentimiento de dependencia vaya desapareciendo lo que puede ser muy bueno para la relación.

Siempre que el dinero lo permita hacerse visitas o escapadas

Haced visitas frecuentes

Siempre que la distancia, el tiempo cy la economía lo permita es bueno pasar fines de semana o periodos largos con la otra persona para así reavivar la relación. Esto puede conseguir que valores más a tu pareja y el tiempo que pasas con ella. Hay varios estudios que afirman que después de una relación a distancia la pareja sale más fortalecida y unida que nunca por lo que, aprovecha los momentos en los que os veis para recargar pilas en la relación.

Potencia la confianza

Uno de los pilares básicos de cualquier relación es la confianza, si pensamos que en el momento en que nuestra pareja se vaya, conocerá a otra persona y lo perderemos, la relación está destinada al fracaso. Las relaciones a distancia ponen a prueba constantemente la confianza mutua de la pareja es por esto por lo que, debemos crear un clima seguro entre ambos para poder generar esa confianza. En este punto no debemos olvidar que las relaciones a distancia se sustentan en conexiones sentimentales y no físicas.

Fuente: https://www.bekiapsicologia.com/articulos/como-gestionar-relacion-distancia/