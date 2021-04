Cómo hacer tu propio sérum de vitamina C para una piel suave, luminosa y perfecta

El suero facial es uno de los productos estrellas de cualquier rutina de skincare, pues no sólo hidrata y prepara nuestra piel para los próximos productos que apliquemos sobre ella, sino que también mejora la apariencia de las manchas, líneas de expresión e incluso la arrugas pueden reducirse para lucir un rostro rejuvenecido. Si nunca has utilizado ninguno, aquí te digo cómo hacer tu propio sérum de vitamina C para devolverle la luminosidad a tu piel.

¿Qué es un sérum o suero facial?

Un sérum facial es una base hidratante con una textura muy ligera, el cual normalmente se aplica después de nuestro tónico facial, pero cuenta con una alta concentración de ingredientes activos que hidratan y preparan nuestra piel para que pueda absorber los próximos productos que apliquemos, por ejemplo, el contorno de ojos, la crema hidratante, bloqueador solar o tu base de maquillaje.

Los sérums faciales se absorben más rápido en la piel porque contienen menos aditivos espesantes, emulsionantes o aceites a diferencia de una crema facial, lo que permite que penetre sobre las capas más profundas de la dermis.

De acuerdo con un estudio publicado en el National Institutes of Health, es necesario aplicar nuestro suero facial tanto en el día como en la noche para reducir de manera significativa los primeros signos del envejecimiento como las manchas en la piel, líneas de expresión, las arrugas y la falta de luminosidad que hace que un rostro luzca más cansado.

Por otra parte, la vitamina C es un poderoso antioxidante capaz de proteger a las células de nuestra piel contra los daños causados por los radicales libres, por ejemplo, los que se encuentran entre la contaminación, la radiación solar ultravioleta o el humo del cigarro. Además, nuestra piel necesita una dosis de vitamina C para producir colágeno, una proteína que rejuvenece la piel, pero también ayuda al proceso de cicatrización, describe el National Institutes of Health Office Of Dietary Supplements.

¿Cómo hacer un sérum de vitamina C?

Hacer tu propio suero de vitamina C para lucir una piel bonita, suave y rejuvenecida es más fácil de lo que crees, sólo necesitarás:

½/ cucharada de ácido hialurónico (lo consigues en cualquier tienda naturista)

½ cucharada de vitamina C en polvo (lo consigues en cualquier tienda naturista)

½ cucharada de agua destilada

Un frasco cuentagotas de color oscuro

Cómo preparar un sérum de vitamina C

Paso 1. Coloca un poco de agua en un vaso pequeño, agrega la vitamina C o ácido ascórbico (como la encuentres), deja que se disuelva poco a poco, posteriormente, vierte el ácido hialurónico líquido, mezcla perfectamente.

Paso 2. Una vez que estén todos los ingredientes perfectamente integrados pásalo al cuentagotas. Es importante que el frasco sea de color oscuro para evitar la oxidación rápida del producto, mantenlo lejos de cualquier fuente de calor, la luz o el aire para que no se oxide.

¡Y listo, ya tienes tu propio sérum de vitamina C!

Yo te recomiendo que lo apliques de noche porque la vitamina C puede manchar la piel sino acostumbras usar bloqueador solar. Aplícalo antes de dormir y lava tu rostro al despertar.

