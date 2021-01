El nail art y esmaltado de uñas no pasa de moda, al contrario, se renueva en cada temporada, siendo una manera de expresarnos. El problema llega cuando intentamos despintarlas. Aprende cómo hacer un bote quitaesmalte casero SIN acetona, ¡no volverás a gastar en algodón!

Pintarse las uñas ya no es cuestión de géneros, sino de gustos, estilos y hasta talento (no a todos se nos da eso de pintarlas como expertos). Pese a no tener una relación directa con la higiene, muchos sentimos placer en tener las uñas decoradas.

Si formas parte de este grupo, no me dejarás mentir en que despintar las uñas da mucha flojera, en especial cuando son colores oscuros, y terminas con algodón pegado por todas partes. Pero eso acabó cuando conocí los botes quitaesmalte: metes el dedo, giras y voilà.

¿Cómo hacer un bote quitaesmalte sin acetona?

Aunque la acetona es muy efectiva y quita el esmalte más rápido, suele ser agresiva con nuestras uñas, por lo que no se recomienda del todo, en especial si tus uñas son delicadas. En vez de eso, prueba con quitaesmalte, es perfecto, en especial si tiene ingredientes humectantes.

Para hacer tu bote quitaesmalte sólo necesitas:

1 frasco de vidrio o plástico de boca ancha y alrededor de 7 cm de alto (puedes usar uno de 60 ml)

o plástico de boca ancha y alrededor de 7 cm de alto (puedes usar uno de 60 ml) 1 o 2 esponjas para bebé o para trastes delicados (dependerá del tamaño)

o para trastes delicados (dependerá del tamaño) Quitaesmalte

Tijeras

Recorta un círculo de esponja con la ayuda de la tapa e introdúcelo hasta el fondo del frasco. Coloca al centro del frasco un delineador grueso, plumón o algo que asemeje un dedo. Puedes usar el tuyo si eres hábil para trabajar sólo con una mano. Acomoda la esponja alrededor del “dedo”, cuidando que quede apretada. Lo que colocaste como referencia debe mantenerse parado aún sin sujetarlo por la presión de la esponja. Vierte el quitaesmalte dentro del frasco, empezando por el centro, para que quede bien empapada tu esponja. Ciérralo para evitar que se evapore. Cuando quieras despintarte las uñas, únicamente introduce uno por uno tus dedos y gíralos hasta despintarlos.

¿Cómo cuidar la salud de tus uñas?

Las uñas no son sólo un elemento decorativo. Si bien no son indispensables para nuestra supervivencia, sí ayudan a proteger las puntas de los dedos, zonas muy sensibles. Asimismo, son susceptibles a infecciones y lesiones, además de falta de nutrientes, sin olvidar que pueden reflejar algunas enfermedades.

Por eso debemos cuidarlas al igual que otras partes de nuestro cuerpo. De acuerdo al sitio de especialistas en Dermatología, Dermatología Mx, para mantener sanas nuestras uñas, es importante incluir alimentos ricos en proteínas, ácidos grasos, minerales y vitaminas. Una alimentación equilibrada y variada te ayudará con esto.

Asimismo, es básico mantener una buena higiene, eliminando la suciedad debajo de ellas y secándolas perfectamente para evitar el desarrollo de hongos e infecciones. Y ojo, nunca cortes al ras, es mejor dejar que sobresalga al menos un milímetro por delante del dedo.

Por otro lado, el instituto médico Mayo Clinic, recomienda aplicar crema humectante también en las uñas cuando hidrates tus manos y, claro, evitar morderte las uñas o arrancarte los padrastros para prevenir una infección.

En cuanto al quitaesmalte, lo mejor es no abusar de su uso y, antes de pintarlas, colocar una base transparente para prevenir que con el tiempo se tornen amarillas. De igual modo, si acostumbras colocarte gel o uñas de acrílico, revisa que no haya hongos cada que te las retires, de ser así, aplica tratamiento antes de volverlas a colocar.

Finalmente, pon atención a tus uñas. Si notas un cambio de coloración o líneas oscuras debajo de ellas, modificaciones en su forma, un adelgazamiento o engrosamiento, sangrado, hinchazón alrededor o falta de crecimiento, acude al dermatólogo para descartar cualquier afección.

Haz este bote quitaesmalte sin acetona y despinta tus uñas rápidamente, no volverás a sufrir por el algodón pegado. Eso sí, recuerda que, aunque las uñas se ven hermosas decoradas, es importante no ignorar su salud y poner atención a cualquier cambio o infección.

Fuente: https://www.salud180.com/bienestar180/como-hacer-un-bote-quitaesmalte-casero-sin-acetona-no-volveras-a-gastar-en-algodon