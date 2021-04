La limpieza del baño, es clave para mantener los gérmenes lejos y, al mismo tiempo, un olor agradable. Aprende cómo hacer una canastilla limpiadora para inodoro, dura ¡hasta 1 mes!

No conozco a una persona que se emocione por limpiar el baño, pero tampoco he conocido a alguien que no disfrute entrar a un baño limpio y con buen olor, sea propio o ajeno. De ahí que nos esforcemos en eliminar todo rastro de suciedad y perfumarlo.

Los gérmenes están en todos lados, aunque, de acuerdo al microbiólogo de la Universidad de Arizona, Charles Gerba, citado en el sitio de la organización AARP, la mayoría no son de preocuparse para una persona saludable y, de hecho, el inodoro no es el que más tiene ni existe una enfermedad que sea transmitida a través de su asiento

Claro, es posible encontrar bacterias como micrococcus, staphylococcus, streptococcus, pero una limpieza continua, cerrar la tapa al jalarle y lavarte las manos te mantendrá a salvo. La buena noticia es que no necesitas gastar demasiado en productos especiales.

¿Cómo hacer una canastilla limpiadora para inodoro?

Las canastillas limpiadoras son un clásico de la limpieza del baño, pues permiten mantener un buen olor después de cada descarga, al tiempo que limpian superficialmente, facilitando la limpieza semanal del inodoro.

Para que no las compres a cada rato, aprende a hacerlas, de paso, contribuyes a generar menos desechos. Sólo necesitas:

50 gramos de jabón en barra rallado

50 mililitros de agua

50 gramos de bicarbonato de sodio

2 cucharadas de sal de mesa (fina)

3 cucharadas de limpiador de pino o tu favorito

10 gotas de aceite de árbol de té

1 canastilla para inodoro vacía

Mezcla en un recipiente a prueba de calor el jabón rallado y el agua, y derrite a baño María. Cuando se haya derretido y tenga una textura cremosa, más que líquida, retira del fuego y colócalo en un recipiente ancho. En su canal de YouTube, Rosa Garalva recomienda batir la pasta con un batidor de globo o un tenedor, para eliminar cualquier trozo grande de jabón. Cuando tengas una mezcla homogénea, agrega el bicarbonato de sodio y revuelve. Puedes hacerlo con las manos, pero utiliza guantes. Añade la sal, revuelve; vierte el limpiador y el aceite de árbol de té para un efecto antimicrobiano (puedes sustituirlo con alcohol o vinagre), y mezcla perfectamente. Dale la forma de tu soporte o canastilla para inodoro a la pasta. Pueden ser en bolitas, medio círculo o círculo, según el que estés reciclando. Deja secar sobre una charola por 24 horas para que se endurezca. Una vez seca tu pastilla, métela dentro del soporte y colócala en tu inodoro.

De esta forma, cada vez que descargues el baño, estarás no sólo aromatizando, también soltando sustancias que ayuden a limpiar y desinfectar tu inodoro, facilitando tu trabajo al limpiarlo a fondo.

¿Por qué huele mal el baño?

Puede pasar que tu inodoro está impecable y, pese a eso, siga oliendo mal. Y no nos referimos a lo obvio, sino a ese olor desagradable que permanece horas después de usarlo, de acuerdo a especialistas en plomería, puede deberse a diferentes motivos, uno de ellos, un tanque del inodoro sucio.

Las bacterias, suciedad e incluso moho, pueden acumularse en el tanque de descarga del baño, ensuciando el agua y provocando mal olor. La solución es limpiarlo a fondo: simplemente cierra la llave de paso del agua del inodoro y descarga el agua restante del tanque.

Limpia con un cepillo y tu producto de limpieza favorito o utiliza vinagre y bicarbonato. Para mantener el tanque limpio, puedes verter una taza de vinagre 2 veces por semana, de esta forma se mantendrá desinfectado… o prepara unas bombas aromáticas para conservar un agradable olor.

También existen otros desperfectos que pueden provocar ese desagradable aroma, por ejemplo, un desgaste del sellador en la base del inodoro, lo que podría permitir que los gases residuales y mal olor se escapen. La solución es usar un sellador que puedes encontrar en una ferretería.

Finalmente, si tu inodoro no descarga suficiente agua, es posible que no se acumule la suficiente para formar una barrera que evite que los gases y olores del drenaje lleguen hasta tu baño, de acuerdo a expertos.

Si por más que limpias tu inodoro y el tanque de agua, el olor permanece, lo mejor es consultar a un plomero que verifique que no sea un tema de las tuberías o la descarga del WC.

Ya sabes cómo hacer una canastilla limpiadora para inodoro que dura ¡hasta 1 mes!, ponla a prueba y disfruta de un baño aromatizado y limpio sin gastar de más.

Fuente: https://www.salud180.com/bienestar180/como-hacer-una-canastilla-limpiadora-para-inodoro-dura-hasta-1-mes