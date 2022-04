Cómo la guerra en Ucrania pone en riesgo la producción de alimentos a nivel mundial

Monica Kariuki está a punto de dejar la agricultura. Lo que la está alejando de sus 10 acres de tierra en las afueras de Nairobi no es el mal tiempo, las plagas o las plagas, las maldiciones agrícolas tradicionales, sino el fertilizante: cuesta demasiado.

A pesar de los miles de kilómetros que la separan de los campos de batalla de Ucrania , Kariuki y su granja de repollo, maíz y espinacas son víctimas indirectas de la invasión del presidente ruso Vladimir Putin. La guerra ha hecho subir el precio del gas natural , un ingrediente clave en los fertilizantes, y ha dado lugar a severas sanciones contra Rusia, un importante exportador de fertilizantes.

Kariuki solía gastar 20,000 chelines kenianos, o unos 175 dólares, para fertilizar toda su granja. Ahora, tendría que gastar cinco veces más. Continuar trabajando la tierra, dijo, no produciría más que pérdidas.

“No puedo continuar con el negocio agrícola. Voy a dejar la agricultura para probar otra cosa”, dijo.

Los precios más altos de los fertilizantes están haciendo que el suministro mundial de alimentos sea más caro y menos abundante, ya que los agricultores escatiman en nutrientes para sus cultivos y obtienen rendimientos más bajos. Si bien los compradores de comestibles en los países ricos sentirán las ondas , la escasez de suministros de alimentos afectará más a las familias de los países más pobres. Difícilmente podría llegar en peor momento: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dijo la semana pasada que su índice mundial de precios de los alimentos en marzo alcanzó el nivel más alto desde que comenzó en 1990.

La escasez de fertilizantes amenaza con limitar aún más los suministros de alimentos en todo el mundo, ya limitados por la interrupción de envíos de cereales cruciales desde Ucrania y Rusia. La pérdida de esos suministros asequibles de trigo, cebada y otros cereales plantea la posibilidad de escasez de alimentos e inestabilidad política en Oriente Medio, África y algunos países asiáticos, donde millones dependen del pan subsidiado y los fideos baratos.

“Los precios de los alimentos se dispararán porque los agricultores tendrán que obtener ganancias, entonces, ¿qué sucederá con los consumidores?” dijo Uche Anyanwu, un experto en agricultura de la Universidad de Nigeria.

El grupo de ayuda Action Aid advierte que las familias en el Cuerno de África ya están siendo llevadas “al borde de la supervivencia”.

La ONU dice que Rusia es el exportador número 1 del mundo de fertilizantes nitrogenados y el número 2 en fertilizantes de fósforo y potasio. Su aliado Bielorrusia, que también se enfrenta a las sanciones occidentales, es otro importante productor de fertilizantes.

Muchos países en desarrollo, incluidos Mongolia, Honduras, Camerún, Ghana, Senegal, México y Guatemala, dependen de Rusia para al menos una quinta parte de sus importaciones.

El conflicto también ha hecho subir el precio ya exorbitante del gas natural , que se utiliza para fabricar fertilizantes nitrogenados. El resultado: los precios de la energía en Europa son tan altos que algunas empresas de fertilizantes “han cerrado sus negocios y dejado de operar sus plantas”, dijo David Laborde, investigador del Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimentarias.

Para el agricultor de maíz y repollo Jackson Koeth, de 55 años, de Eldoret, en el oeste de Kenia, el conflicto en Ucrania era distante y desconcertante hasta que tuvo que decidir si continuar con la temporada de siembra. Los precios de los fertilizantes se habían duplicado desde el año pasado.

Koeth dijo que decidió seguir plantando, pero solo en la mitad de la superficie de años anteriores. Sin embargo, duda que pueda obtener ganancias con fertilizantes tan costosos.

El agricultor griego Dimitris Filis, que cultiva aceitunas, naranjas y limones, dijo que «hay que buscar para encontrar» nitrato de amoníaco y que el costo de fertilizar un olivar de 10 hectáreas (25 acres) se ha duplicado a 560 euros (310 dólares). Mientras vendía sus productos en un mercado agrícola de Atenas, dijo que la mayoría de los agricultores planean dejar de fertilizar sus olivares y naranjos este año.

“Muchas personas no usarán fertilizantes en absoluto y esto, como resultado, reduce la calidad de la producción y la producción misma, y lentamente, lentamente en un punto, no podrán cultivar sus tierras porque no habrá ingresos”, dijo Filis.

En China, el precio de la potasa (sal rica en potasio utilizada como fertilizante) ha subido un 86 % respecto al año anterior. Los precios de los fertilizantes de nitrógeno han subido un 39% y los fertilizantes de fósforo un 10%.

En la ciudad de Tai’an, en el este de China, el gerente de una cooperativa de 35 familias que cultiva trigo y maíz dijo que los precios de los fertilizantes han subido un 40% desde principios de año.

“Apenas podemos ganar dinero”, dijo el gerente, quien solo dio su apellido, Zhao.

Terry Farms, que cultiva productos agrícolas en 2100 acres principalmente en Ventura, California, ha visto duplicarse los precios de algunas formulaciones de fertilizantes; otros han subido un 20%. Cambiar los fertilizantes es arriesgado, dijo el vicepresidente William Terry, porque las versiones más baratas podrían no dar «al cultivo lo que necesita como fuente de alimento».

A medida que se acerca la temporada de crecimiento en Maine, los agricultores de papas se enfrentan a un aumento del 70 % al 100 % en los precios de los fertilizantes con respecto al año pasado, dependiendo de la mezcla.

“Creo que va a ser una cosecha bastante costosa, sin importar lo que esté poniendo en el suelo, desde fertilizantes hasta combustible, mano de obra, electricidad y todo lo demás”, dijo Donald Flannery, director ejecutivo de la Junta de Papas de Maine.

En Prudentópolis, un pueblo en el estado brasileño de Paraná, el agricultor Edimilson Rickli mostró un almacén que normalmente estaría repleto de sacos de fertilizante, pero solo tiene suficiente para unas pocas semanas más. Le preocupa que, dado que la guerra en Ucrania no da señales de amainar, tendrá que prescindir de fertilizantes cuando siembre trigo, cebada y avena el próximo mes.

“La pregunta es: ¿De dónde Brasil va a comprar más fertilizantes?” él dijo. “Tenemos que encontrar otros mercados”.

Otros países esperan ayudar a llenar los vacíos. Nigeria, por ejemplo, abrió la fábrica de fertilizantes más grande de África el mes pasado, y la planta de $2.500 millones ya envió fertilizantes a Estados Unidos, Brasil, India y México.

Mientras tanto, India busca más importaciones de fertilizantes de Israel, Omán, Canadá y Arabia Saudita para compensar los envíos perdidos de Rusia y Bielorrusia.

“Si la escasez de suministros empeora, produciremos menos”, dijo Kishor Rungta, de la Asociación de Fertilizantes de la India, una organización sin fines de lucro. “Por eso tenemos que buscar opciones para conseguir más fertilizantes en el país”.

Las empresas agrícolas brindan apoyo a los agricultores, especialmente en África, donde la pobreza a menudo limita el acceso a insumos agrícolas vitales. En Kenia, Apollo Agriculture está ayudando a los agricultores a obtener fertilizantes y acceder a financiación.

“Algunos agricultores se están saltando la temporada de siembra y otros se están embarcando en otras empresas, como comprar cabras para hacer frente a la situación”, dijo Benjamin Njenga, cofundador de la empresa. “Así que estos servicios de apoyo son de gran ayuda para ellos”.

Los gobiernos también están ayudando . El Departamento de Agricultura de EE. UU. anunció el mes pasado que estaba otorgando $250 millones en subvenciones para apoyar la producción de fertilizantes en EE. UU. El gobierno suizo ha liberado parte de sus reservas de fertilizantes nitrogenados.

Aún así, no hay una respuesta fácil al doble golpe de los precios más altos de los fertilizantes y los suministros limitados. Los próximos 12 a 18 meses, dijo el investigador de alimentos LaBorde, “serán difíciles”.

El mercado ya estaba «súper, súper ajustado» antes de la guerra, dijo Kathy Mathers, del grupo comercial Fertilizer Institute.

“Desafortunadamente, en muchos casos, los productores están felices de recibir fertilizante”, dijo.

FUENTE AP