¿Cómo practicar el rimming o beso negro?

El beso negro o rimming, también conocido como “beso de colibrí” o anilingus, es la estimulación del ano con la lengua y la boca. Es una práctica sexual que ha sido tabú durante años, pero que hoy en día muchos se atreven a comentar de forma más o menos abierta.

Si bien algunos lo consideran desagradable o antihigiénico, el hecho de comprometer una de las zonas más erógenas hace que sea placentero para cientos de parejas.

¿En qué consiste? ¿Cómo practicarlo de forma segura? A continuación te compartimos información detallada para resolver algunas de tus dudas.

¿Qué es el beso negro?

Al “beso negro” también se le conoce como “beso de colibrí”.

Llamado científicamente anilingus, el beso negro hace referencia a cualquier forma de sexo oral con el ano. Es un tipo de estimulación anal que se realiza con la lengua y la boca a través de diferentes técnicas.

Cuando los labios o la lengua acarician la parte externa del ano decimos que es un beso negro. Si la lengua llega a penetrar un poco en el esfínter, lo podemos denominar “beso de colibrí” o “polaco”.

Por cuestiones religiosas y morales, la práctica ha causado todo tipo de tabúes en las personas heterosexuales. De hecho, por mucho tiempo se pensó que era un acto exclusivo de parejas homosexuales.

No obstante, en la actualidad se sabe que todos lo pueden practicar y que resulta muy estimulante para facilitar el orgasmo femenino y masculino.

¿Cómo se hace el rimming o beso negro?

Las posiciones del 69 y de perrito son las favoritas para practicar cualquier forma de sexo oral anal. Sin embargo, estas pueden variar de acuerdo a las preferencias de la pareja. ¡Todas son válidas!

Para que no resulte incómodo, lo ideal es que exista el consentimiento de ambos y que no sea una sorpresa durante el acto. Si en algún momento alguien ya no lo desea, es mejor detenerse.

¿Cómo hacerlo?

Empieza acariciando los glúteos de tu pareja a través de la masturbación. Masajea la zona y juega con los glúteos para hacer mayor el estímulo.

Pasa a los genitales para luego ir poco apoco con tu mano hacia el perineo. Una vez allí, inicia la estimulación del ano con el dedo medio o la lengua en movimientos circulares.

Usa la lengua para masajear el perineo y la boca para chupar . Prueba distintas velocidades, presiones y direcciones para saber en qué momento consigues excitar más a tu pareja.

. Prueba distintas velocidades, presiones y direcciones para saber en qué momento consigues excitar más a tu pareja. Si quieres hacer más placentera la experiencia, continua alternando el rimming con la masturbación o estimulación de otras zonas del cuerpo.

Nota: evita pasar del beso negro al sexo oral sin antes lavarte bien la boca. Ignorar este paso puede propiciar la aparición de infecciones.

¿Cuáles son los riesgos del beso negro?

Como ocurre con cualquier otra práctica sexual, este tipo de sexo oral trae consigo algunos riesgos de contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y otros tipos de infecciones por bacterias, virus o parásitos de la zona.

Los riesgos más comunes incluyen:

Gonorrea

VIH / sida

Hepatitis A, B o C

Lombriz intestinal

Infecciones urinarias

Virus del papiloma humano (VPH)

Por supuesto, que sea alto o bajo el riesgo de estas afecciones depende de las medidas de higiene y seguridad que tenga en cuenta la pareja. Se recomienda su práctica con una sola pareja, preferiblemente si esta es estable.

Asimismo, lo ideal es utilizar protección, ya sea cortando un condón para adaptarlo, o bien, adquiriendo barreras bucales especiales de las que venden en tiendas eróticas.

Consejos para disfrutar el rimming o beso negro de forma segura

Además de las medidas de protección mencionadas, es primordial tener en cuenta otros cuidados que ayudan a disfrutar un rimming más seguro y cómodo.

Lava bien tu ano y partes íntimas con abundante agua . Incluso, para empezar a tener conexión en pareja, pueden tomar un baño juntos. Asegúrate de que no hayan residuos.

. Incluso, para empezar a tener conexión en pareja, pueden tomar un baño juntos. Asegúrate de que no hayan residuos. Evita el uso de jabones perfumados porque pueden irritar la mucosa anal.

Mantén el área libre de vello para que no resulte incómodo y para evitar posibles residuos.

para que no resulte incómodo y para evitar posibles residuos. Antes de pasar a otra área del cuerpo (como los genitales o la boca de tu pareja), lávate bien la boca.

Recomendación final

El beso negro es una práctica que no a todo el mundo le resulta agradable. Aún así, hay quienes deciden probarla en algún momento de su vida.

Más allá de dejarse llevar por el placer, lo importante es informarse bien y poner en práctica ciertas medidas de prevención, para evitar problemas de salud de cualquier índole.

Antes de practicarlo, es recomendable que lo consultes con tu pareja y procedas a hacerlo de forma segura.

Fuente: https://mejorconsalud.as.com/como-practicar-el-rimming-o-beso-negro/