Cómo prevenir el VIH

En el mundo, 38 millones de personas viven con VIH.

En 2019, 1.7 millones de personas contrajeron el virus, y 690,000 murieron por causas relacionadas con el SIDA.

En los Estados Unidos, se estima que 1.2 millones de personas tenían VIH a finales de 2018. Pero se cree que el número es mucho mayor, porque muchos no saben que portan el virus porque nunca se han hecho la prueba.

En Latinoamérica se estima que unas 2 millones de personas viven con VIH, de las cuales 1.2 millones tienen acceso a tratamientos.

Según ONUSIDA, si bien varios países latinoamericanos han experimentado un gran declive en la incidencia del VIH, el número de nuevas infecciones por el virus en la región subió un 7 % entre 2010 y 2018, año en el que 100,000 personas contrajeron el VIH.

Mientras se espera por una vacuna que finalmente logre prevenir la infección que causa el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), una píldora de una toma diaria puede cambiar el destino de miles de personas.

La Profilaxis de Pre Exposición (PrEP), es una pastilla de una toma diaria que pueden consumir personas que no portan el VIH, para tener una protección adicional. Se lanzó al mercado en 2012 en los Estados Unidos, con el nombre comercial de Truvada.

En Latinoamérica, México, Perú, Agentina, Chile y Brasil, aprobaron el uso de PrEP y tienen programas gubernamentales que la financian.

PrEP demostró en ensayos clínicos, que reduce el riesgo de contraer el VIH por vía sexual hasta en un 90%, cuando se la toma tal cual se la receta.

Para saber si PrEP es una buena opción, es esencial hablar con el proveedor de salud sobre la propia vida sexual —con cuántas personas se tiene sexo, si usan o no condón, o si recientemente se ha padecido una enfermedad de transmisión sexual—, para que el médico decida si la recomienda o no.

Ayuda con los costos de PrEP en los Estados Unidos

El costo de Truvada ha aumentado exponencialmente desde su lanzamiento, un suministro de 30 días cuesta $2,000, y, aunque las aseguradoras, Medicaid y Medicare la cubren, cada vez se derivan más gastos de bolsillo a los consumidores.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que un millón de personas en los Estados Unidos están en alto riesgo de contraer VIH. Pero según Gilead Sciences, el fabricante de Truvada, solo 167,000 personas están consumiendo PrEP.

El precio, además de la desinformación tanto de médicos como de consumidores acerca de PrEP, son las principales barreras de acceso.

Pero hay opciones. La siguiente es una lista de programas que ayudan con los costos de PrEP:

Advancing Access Copay Coupon de Gilead. El fabricante de Truvada ofrece hasta $4,800 al año (sin límites mensuales) a personas con seguro médico, para ayudar con los gastos de bolsillo para PrEP. El problema es que algunas aseguradoras comerciales ya no permiten que esos cupones se carguen al deducible del paciente. Es importante averiguar con el plan de salud. Este programa no se basa en el ingreso, pero no está disponible para personas con Medicaid, Medicare Parte D u otros programas de salud del gobierno.

Para determinar si la persona es elegible para recibir esta ayuda se puede llamar al (800) 226-2056.

Patient Advocate Foundation (PAF). Tiene un programa de alivio de copagos que ofrece $7,500 al año para personas que tienen seguro médico. Este programa se basa en el ingreso. Si se gana menos de 400% del nivel federal de pobreza ($48,560 al año para un individuo sin dependientes) se puede calificar.

Para más información sobre esta opción se puede llamar al (866) 512-3861 y seleccionar opción 1.

Gilead Advancing Access Program. Si no se tiene seguro, se puede ser elegible para recibir PrEP sin costo como parte de este programa del fabricante de Truvada. Este beneficio también puede estar disponible para beneficiarios de Medicare que no tengan la parte D, que cubre medicamentos con receta.

Para determinar si la persona es elegible para recibir esta ayuda se puede llamar al (855) 330-5479.

Respuestas sobre el VIH

(Extraídas de MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos)

¿Qué es el VIH?

VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que daña el sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulos blancos que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Esto pone en riesgo de sufrir infecciones graves y ciertos tipos de cáncer.

¿Qué es el sida?

Sida significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la etapa final de la infección por VIH. Ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo está muy dañado por el virus. No todas las personas con VIH desarrollan sida.

¿Cómo se transmite el VIH?

El VIH se puede propagar de diferentes formas:

A través de relaciones sexuales sin protección con una persona con VIH. Ésta es la forma más común de transmisión

Compartiendo agujas para el consumo de drogas

A través del contacto con la sangre de una persona con VIH

De madre a bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia

¿Quiénes tienen riesgo de contraer la infección por el VIH?

Cualquier persona puede contraer el VIH, pero ciertos grupos tienen un mayor riesgo:

Personas que tienen otra enfermedad de transmisión sexual (ETS). Tener una ETS puede aumentar el riesgo de contraer o transmitir el VIH

Personas que se inyectan drogas con agujas compartidas

Hombres homosexuales y bisexuales, especialmente aquelloss que son afroamericanos o latinos

Personas que tienen conductas sexuales de riesgo, como no usar condones

¿Cuáles son los síntomas del VIH y sida?

Los primeros signos de infección por VIH pueden ser síntomas similares a los de la gripe:

Fiebre

Escalofríos

Sarpullido

Sudores nocturnos

Dolores musculares

Dolor de garganta

Fatiga

Ganglios linfáticos inflamados

Úlceras en la boca

Estos síntomas pueden aparecer y desaparecer en un plazo de dos a cuatro semanas. Esta etapa se llama infección aguda por VIH.

Si la infección no se trata, se convierte en una infección crónica por el VIH. A menudo, no hay síntomas durante esta etapa. Si no se trata, eventualmente el virus debilitará el sistema inmunitario. Entonces la infección avanzará a sida. Ésta es la última etapa de la infección por VIH. Con el sida, el sistema inmunitario está gravemente dañado. Se pueden contraer infecciones cada vez más graves, conocidas como infecciones oportunistas.

Es posible que algunas personas no se sientan enfermas durante las primeras etapas de la infección por VIH. Entonces, la única forma de saber con certeza si se tiene el VIH es hacerse la prueba.

¿Cómo sé si tengo VIH?

Un análisis de sangre puede indicar si tienes una infección por VIH. Un profesional de salud puede realizar la prueba o puede usar un kit de prueba en el hogar. También puede utilizar el localizador de pruebas de los Centros para el Control y prevención de Enfermedades (CDC) para encontrar sitios donde realicen la prueba sin costo.

¿Cuáles son los tratamientos para el VIH y sida?

Si bien no existe cura para la infección por VIH, se puede tratar con medicamentos, lo que se conoce como terapia antirretroviral. Esta puede volver la infección por VIH en una enfermedad crónica manejable. También reduce el riesgo de transmitir el virus a otras personas.

La mayoría de las personas con VIH viven una vida larga y saludable si reciben y continúan con la terapia antirretroviral. También es importante que se cuiden. Contar con el apoyo que necesitan, llevar un estilo de vida saludable y recibir atención médica regular puede ayudar a disfrutar de una mejor calidad de vida.

Fuentes: Somos Sida, Gilead Sciences, CDC, Medline Plus.

