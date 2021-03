¿No sabes si a tu crush le gustó el beso que le diste? Estas señales indican que sí besas bien…

¿Acabas de dar tu primer beso y no sabes si lo hiciste bien? El arte de besar es más que juntar tus labios con los de tu crush; esta romántica acción requiere de diversos movimientos, caricias y simultaneidades que te harán ver como toda una experta. Te decimos cuáles son las señales que indican que eres buena besando.

Cómo saber si besas bien en 5 pasos

Te lo dice

Los hombres son súper directos y sinceros, por lo que tu crush no dudará en hacerte saber si eres experta en el arte de besar. Quedará tan fascinado con tu técnica que tendrá que decirte lo buena que eres dando besos, ¡además de que no podrá despegarse de ti!

¿Saliva?

Algunas personas creen que un beso lindo y apasionado requiere una gran cantidad de saliva, ¡pero es todo lo contrario! No necesitas dejar sus labios completamente mojados para que él disfrute darte un beso; si logras esto, es posible que seas experta besando.

Te besa compulsivamente

Es obvio: si no le gustaran tus besos, no volvería a besarte, ¡así de sencillo! Si notas que tus labios le provocan adicción y no puede separarse de ti, es porque evidentemente adora la manera en que lo besas, ¡no hay más!

Sincronización

Tu cabeza no choca con la suya, el ritmo que llevan es natural y simultáneo, no se vuelve una acción incómoda porque sus labios fluyen a la perfección. Es como si estuvieras siguiendo un instructivo, ¡no haces ningún paso mal!

Caricias

El arte de besar no solo incluye los labios; si encuentras la manera de utilizar tus manos para hacerle caricias en el pelo, las mejillas o la barbilla, ¡ten por seguro que lo dejarás en la luna!

Fuente: https://www.tuenlinea.com/amor/como-saber-si-besas-bien-en-5-pasos/