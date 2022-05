«Cómo te pago», la canción que se ha convertido en un himno en el Día de las Madres

Por años artistas de todas partes del mundo han escrito canciones para las madres, no solo a las que les han dado vida, sino también a las que los han criado como suyos.

Una de las canciones recientes y que sin lugar a dudas se ha convertido en un himno es «Cómo te pago», del cantante cubano Lenier Mesa, una salsa que fue lanzada en 2020, durante la pandemia, y de inmediato alcanzó ser viral en redes como Instagram o Tik Tok, principalmente con el siguiente estribillo:

«¿Cómo te pago to’ lo que te mereces?/ El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses/ Ay dime ¿Cómo te pago to’ lo que te mereces?/ El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses».

… Antes decía mami, ahora te digo mamá/ Ay gracias por enseñarme a hablar y a caminar/ Madrecita de mi vida no te me vayas jamás/ Ay porque vo’a llorar y vo’a llorar si tú te me vas», dice parte de la canción que tiene actualmente 63 millones de reproducciones en YouTube.

El cantante dijo que no encontró mejor regalo para las progenitoras, en especial a las cubanas, que esta emotiva canción que expresa los más puros sentimientos.

El sencillo es un canto de agradecimiento a todas esas mujeres que de una manera u otra han engendrado vida.

La dirección del video fue responsabilidad del cubano Yeandro Tamayo y participó la actriz cubana Tahimi Alvariño, quien hace el papel de una madre.

Francisca Lachapel y su madre bailan el tema

Durante la boda de la presentadora dominicana Francisca Lachapel con Francesco Zampogna, en Casa de Campo, la criolla bailó este tema junto a su madre Divina Montero, con quien también caminó hacia el altar.

Fue uno de los momentos más comentados de la boda.

En el Top

Dado el arrastre de la canción, y como es de esperarse, dos años después de haber sido lanzada, en este mes de mayo se encuentra entre las canciones más escuchadas.

El cubano Lenier Mesa continúa acumulando reproducciones en plataformas como iTunes y aparece dentro del top 5 de canciones latinas más escuchadas en Estados Unidos.

Lenier comparte posición con estrellas como Karol G y Bad Bunny. El intérprete también forma parte del exitoso tema «La probadita» con El Alfa.

En Spotify «Cómo te pago» cuenta con 13 millones 317, 874 streams.

Sin dudas, un corte musical para ponerle a las madres dominicanas en su día.

