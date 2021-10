“Como ustedes quieran lo vamos hacer”, presidente de Asodemu irrumpe en oficinas y destroza cristales

El presidente de la Asociación de Empleados Universitarios (Asodemu), Reynaldo Aybar, irrumpió en las oficinas del gremio y rompió varios cristales con pedazo de madera, según un video que circula en las redes sociales.

“Como ustedes quieran lo vamos a hacer…decídanse, que como ustedes quieran lo vamos hacer…como ustedes quieran”, dice Aybar a un grupo que se encontraba reunido dentro de las instalaciones donde opera el gremio universitario.

Luego, el presidente de Asodemu difundió otro audiovisual en donde explicaba las razones por la cual realizó reaccionó de esa manera.

“Lamentamos la situación ocurrida en el día de hoy, pero yo no me arrepiento de eso, si tengo que hacerlo 70 veces más lo voy a hacer porque aquí en Asodemu hay una serie de dirigentes que no saben cuál es su función…en el día de hoy la oficina común de Asodemu donde todos nosotros hacemos impresiones estaba cerrada, y por qué razón les dimos los palos y rompimos los cristales e imprimimos lo que teníamos que imprimir? porque en Asodemu hay una ambulancia que le brinda servicios a los compañeros y para realizar un traslado debe tener la autorización correspondiente y hay uno en los pasillos de la Plaza de Salud que necesita diálisis”, explicó Aybar.

El gremialista agregó que por igual hay compañeros “tumba columnas” que quieren entorpecer la labor de la asociación y que si “tiene que volver a romper cristales y columnas para salvar a un compañero universitario, lo va a volver a hacer”.

Fuente. Listín Diario