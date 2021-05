Comunicador afirma el muro de la frontera se puede derrumbar con una trompada

Santo Domingo. El pastor y comunicador Carlos Peña, dijo que el muro que el gobierno dominicano construye en la frontera con Haití puede ser derribado con de una trompada, ya que el mismo no cuenta con la fortaleza para detener el flujo masivo de haitianos hacia territorio dominicano.

“Mejor no hagan nada, para que este no sea otro caso de corrupción que se le destape a este gobierno, mejor que no hagan nada, una malla ciclónica señores, que con una tijera reforzada, una pinza, por ahí entro, yo voy y por ahí sale quien sea” expresó desde el Rumbo de la Mañana.

Peña indicó que para la construcción que debe sobrepasar los 300 kilómetros se están utilizando blocks de seis, que pueden ser destruidos fácilmente con un cincel.

Carlos calificó de estafa las pretensiones del gobierno que encabeza Luis Abinader para dar como un cumplido sus intenciones de frenar el flujo masivo de haitianos.

Fuente: Ensegundos