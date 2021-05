Con amor y cariño, personalidades felicitan a sus madres en su día

En este domingo especial, Día de las Madres, las redes sociales han servido de plataforma, como cada año, para que las personas cuelguen fotografías y mensajes dirigidos a mamá.

Distintas personalidades, del ámbito de la política, el entretenimiento y del área de la salud, no se han quedado atrás. Han publicado imágenes con las que han felicitado a sus progenitoras o, simplemente, han llevado un mensaje a todas las madres dominicanas.

Así ocurrió desde la cuenta de Twitter de la primera dama, Raquel Arbaje, quien valoró el trabajo que hacen las madres de esta nación.

“Hoy deseo dedicar a las madres dominicanas estas palabras: ¡Lo están haciendo bien! Aunque esta frase queda corta al intentar describir el trabajo extraordinario que hacen”, indicó.

Por otra parte, Héctor Acosta, cantante dominicano y senador, quien es conocido como “El Torito”, compartió un mensaje más personalizado por medio de su cuenta de Instagram.

Exteriorizaba sus felicitaciones hacia su madre, doña Irene, una persona que ha gozado de salud y amor de quienes le rodean.

“Mi madre adorada, doña Irene. La que me trajo al mundo, la que siempre me ha dicho Dios te bendiga mi hijo. No hay una frase que diga con más amor una madre. Dios me la ha protegido con salud”, sostuvo.

Uno de los mensajes más conmovedores, por el peso que tiene el haber perdido una madre, lo compartió el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez (Chu).

Su madre, Elena Martínez, falleció hace 17 años. Y, a pesar de los años de ausencia, manifestó que aún conserva el amor que le brindó.

De su lado, Amado Alejandro Báez, exdirector del Comité de Emergencias, reveló que el sentido del amor que conoce se debe a la enseñanza que le entregó su madre.

El ministro de la Presidencia, José Paliza, también compartió unas felicitaciones a su madre en este día.

“Gracias mamá por todo tu amor. Te quiero mucho. Feliz Día de las Madres”, escribió en su cuenta de Twitter.

