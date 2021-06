Con video del 2019, defienden a Romeo Santos tras declaraciones en Premios Soberano

Declaraciones de Romeo Santos en 2019

“Hago estas declaraciones con el objetivo de que utilicen el sentido común. Si después de todo esto que yo digo, ustedes entienden que deben seguir difamándome, retirarme su apoyo, yo tendría que respetar eso, pero también siento que es un poco injusto el que se digan cosas que no tienen sentido. De qué otra forma yo puedo mostrar mi dominicanidad, yo llevo más de dos décadas representando la República Dominicana global, yo no me siento dominicano cuando me conviene, yo me siento dominicano los 360 días del año.

Yo me siento dominicano cuando yo estoy en estadios en Argentina, Chile, en México, en donde pese a que hay pocos compatriotas, cierro mis conciertos diciendo que viva mi República Dominicana. Yo me siento dominicano cuando una disquera me pregunta tú estas seguro de que quieres lanzar esta producción de bachata, ‘Utopía’ en temporada? Y yo tener un sinnúmero de reuniones para que sí lo acepten. Yo me siento más dominicanos que muchos de los que están crucificándome… hablando … sin documentarse. No puedo disimular el disgusto, porque sería incapaz de avergonzarme de mi cultura, pero ustedes tienen derecho a opinar y soy respetuoso y creo mucho en la libertad de expresión”.