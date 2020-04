Conape emite nuevas recomendaciones para adultos mayores durante estado de emergencia

SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), a través de su departamento de salud, emitió nuevas recomendaciones para que los adultos mayores que se encuentran en sus hogares producto del confinamiento puedan llevar un tiempo saludable y seguro.

La licenciada Nathali María explicó que durante el estado emergencia, las familias que tengan adultos mayores en sus hogares deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Nunca salir a la calle, y en situaciones estrictamente necesarias, pedir ayuda a familiares, amigos o vecinos, sobre todo en lo relativo a las compras de alimentos o medicamentos.

• No recibir visitas, salvo en caso de suministro de alimentos o medicamentos o si requiere de alguna ayuda para actividades básicas.

• Mantener comunicación con familiares, médico de cabecera o con el Conape, en caso de que necesite asistencia por su estado de salud alguna situación emocional.

• Mantenerse al tanto de los boletines en lo relativo al Covid- 19, que sean emitidas por el Ministerio de Salud Pública u otra entidad oficial, a través de medios confiables.

• Tener un abasto suficiente de medicamentos, en caso de que el adulto mayor tenga una medicación crónica, por recomendación médica.

• No saturarse de noticias, a través de las redes y evitar rutunas que no le aporten disciplinas

La directora de Conape sostuvo que son muchas las actividades que puede realizar un adulto mayor que los mantengan activos y lo hagan sentirse útil, a los fines de evitar que caiga en depresión fruto del encierro a que se ven sometidos en medio del confinamiento dispuesto por las autoridades.

La licenciada María agregó que otras medidas que se pueden aplicar para hacer sentir cómodo y protegido al adulto mayor es ver película de comedia, o de temas infantiles, familiares o de aventuras, que le traigan paz o algún aprendizaje.

En caso de que estén aptos parta realizar tareas en la casa, cocinar es una buena terapia, ya que cada día pueden realizar un menú diferente y lo conecta con una actividad que le trae recuerdo de épocas gratas de su historia familiar, agregó la funcionaria.

Como todos sabemos, los adultos mayores constituyen la población más vulnerable de esta crisis sanitaria mundial, por lo que es preciso no escatimar esfuerzos ni detalles para garantizar el adecuado cuidado cuida a estas personas que ocupan un lugar tan especial en nuestras familias precisó María.

Indicó que en muchos casos, los adultos mayores no se pueden valer por sí mismos y es ahí donde entran los cuidados más especiales a los fines de esta pendiente ante cualquier síntoma que puedan presentar y que los haga sospechoso de haberse contagiado del Coronavirus.

En este caso, hay un protocolo oficial para actuar de inmediato, y consiste en llamar al 911, a los fines de obtener una indicación, con la cual podemos contactar a uno de los laboratorios autorizados, a los fines de realizarle la prueba lo antes posible, a este adulto mayor.

Fuente: Infoteleantillas