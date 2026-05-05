Conatra realiza aumentos de 30 y 50 pesos al pasaje

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Las paradas de autobuses de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) que, diariamente trasladan a cientos de pasajeros hacia distintas provincias del Cibao, realizaron aumentos de 30 y 50 pesos en el costo del pasaje.

Usuarios frecuentes de estas centrales de autobuses ubicadas en el km 9 de la autopista Duarte, indicaron que fueron sorprendidos cuando al comprar sus boletos, como en cada viaje, les informaron que faltaban hasta 50 pesos más para poder trasladarse hasta sus hogares o lugares de trabajo.

Los pasajeros que antes pagaban 200, 300 y 400 pesos por viajes hacia Maimón, Cotuí, Pimentel, San Francisco de Macorís, Nagua y Santiago, hoy pagaron 250, 350 y hasta 450; mientras que para los viajes a Bonao el monto fue de 280 pesos, con un incremento de 30.

Según pasajeros consultados por Panorama, estas centrales de autobuses realizaron incrementaron las tarifas sin informar previamente.

«Ellos no dan una explicación, el viernes yo pagué 200 y el sábado ya había que pagar 250», señaló un paciente de cáncer que viaja varias veces a la semana desde Maimón.

Asimismo, quienes vienen a la capital para por trabajo indicaron que este nuevo incremento representa un reto para su economía ya que tienen que buscar 60 y 100 pesos más para cada viaje, mientras sus salarios siguen igual.

Aunque algunos señalaron que los nuevos precios pueden ser una medida para contrarrestar el el alza de los combustibles, este lunes el gobierno aumento a 800 millones de pesos el subsidio a los combustibles que destina a los transportistas de Conatra, Fenatrado y otras organizaciones choferiles.

Sin embargo, los nuevo montos en los pasajes se han mantenido sin variación este martes.

Fuente: Panorama