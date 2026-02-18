Concejo de Regidores declara de urgencia construcción del Boulevard Turístico La Otra Banda

El alcalde del distrito municipal de La Otra Banda, Alexander “El Hijo del Pueblo”, informó que el Concejo de Vocales del Distrito Municipal La Otra Banda aprobó y declaró de urgencia la construcción de la vía denominada Boulevard Turístico La Otra Banda, por considerarla una obra de alto impacto para el desarrollo y crecimiento de la demarcación y de toda la provincia La Altagracia.

La decisión fue adoptada en sesión ordinaria y quedó formalmente establecida mediante la Resolución No. 1-2026, en la que se reconoce la importancia estratégica de esta vía como eje de interconexión y desahogo del flujo vehicular del Distrito Municipal La Otra Banda.

El Boulevard Turístico La Otra Banda permitirá una conexión directa con el distrito turístico Verón-Punta Cana y con la Autopista del Coral, una de las infraestructuras viales más importantes de la República Dominicana. Esta obra facilitará la movilidad, impulsará la inversión y fortalecerá el desarrollo turístico e inmobiliario de la zona.

Además, la nueva vía reducirá significativamente el tiempo de desplazamiento, acercando la zona de expansión turística de La Otra Banda a tan solo ocho minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el aeropuerto de mayor tráfico del país.

El alcalde Alexander “El Hijo del Pueblo” destacó que esta aprobación representa un paso firme hacia la modernización vial del distrito y reafirma el compromiso de las autoridades con el progreso, la planificación urbana y el bienestar de sus munícipes.

Con esta resolución, el Concejo y la Alcaldía consolidan una visión de desarrollo sostenible que posiciona a La Otra Banda como un punto estratégico dentro del crecimiento turístico y económico de la provincia La Altagracia.

Fuente: Panorama