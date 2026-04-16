Condenan a 20 años de prisión a hombre que violó sexualmente a niña de ocho años en Peravia

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SANTO DOMINGO.- Al responder a la solicitud del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado del distrito judicial de Peravia condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una niña de ocho años de edad, en un hecho ocurrido en el año 2024.

La condena fue dictada contra de Azaqui Monte de Oca o Asaky Montes de Oca Calderón. El proceso judicial fue iniciado por el Ministerio Público luego de que la abuela de la víctima denunciara al agresor el 24 de julio del 2024.

La denuncia se produjo tras la confesión de la niña a su abuela, quien la cuestionó al ver el estado de nerviosismo que presentaba la víctima cuando su agresor estaba presente o era nombrado.

La niña reveló que el agresor la amenazaba con el objetivo de evitar que esta le contara a alguien lo sucedido.

En el proceso judicial, el Ministerio Público, representado por el procurador de corte Rafael Antonio Melo, demostró que el procesado faltó a varios artículos de legislaciones como el Código Penal Dominicano y la Ley 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Por decisión del tribunal, que integran los jueces Mary G. Díaz Castillo, Miguel A. Pérez Méndez y Jorge T. Broun, el condenado deberá cumplir la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Bani.

Fuente: De Ultimo Minuto