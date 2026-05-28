Judiciales

Condenan a 6 meses de prisión a Ángel Martínez por difamación contra Milagros De Camps Germán

Jefry Sanchez Send an email 28 de mayo de 2026
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El Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a 6 meses de prisión a Ángel Martínez, por difamar e injuriar a la exviceministra de Medio Ambiente Milagros De Camps Germán, hija de la presentadora Milagros Germán.

El tribunal también condenó a Martínez al pago de una multa ascendente a los RD$10 millones.

De Camps Germán solicitó en su querella una indemnización de diez millones de pesos, a ser destinada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).

El comunicador Ángel Martínez enfrenta múltiples procesos judiciales en República Dominicana relacionados con presuntos casos de difamación, injuria y delitos cibernéticos. En los últimos meses, distintas figuras públicas han presentado querellas en su contra alegando que realizó acusaciones y declaraciones consideradas falsas a través de plataformas digitales y redes sociales.
Ya este mismo mes, fue condenado a 3 meses de prisión suspendida por difamación e injuria contra el diputado Sergio Moya (Gory) y al pago de una multa de RD$2 millones.

Entre los casos más sonados figura la querella interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien lo acusó de difamación e injuria. Como parte de ese proceso, tribunales del Distrito Nacional le impusieron medidas de coerción, incluyendo garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. Posteriormente, un juez ordenó la apertura de juicio de fondo para conocer el caso.

Asimismo, el comunicador ha sido objeto de otras demandas impulsadas por empresarios, legisladores y figuras públicas que alegan haber sido afectados por declaraciones difundidas en internet. En algunos de esos expedientes se le han impuesto medidas cautelares y condenas suspendidas, incluyendo indemnizaciones económicas ordenadas por tribunales dominicanos.

Martínez, quien reside en Estados Unidos, fue detenido en Puerto Plata en mayo de 2025, ya que sobre él pesaban varias órdenes judiciales pendientes y una declaratoria de rebeldía vinculada a algunos de los procesos abiertos en su contra.

Fuente: N Digital
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