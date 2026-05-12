Condenan a mujer por agredir con arma blanca a niña de 11 años

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Un tribunal condenó a diez años de prisión a una mujer que penetró a una escuela de Azua y agredió con un arma blanca a una adolescente de 11 años de edad.

La condena fue dictada en contra de Keila Rosanna Pérez y/o Awilda Pérez, por haber ocasionado al adolescente una herida con un bisturí en el lado izquierdo de la cara.

Según consta en el expediente, Pérez, acompañada de una hija adolescente, penetraron al interior del centro educativo donde estudiaba la víctima, lanzaron piedras al profesor que se encontraba en el recinto e inmediatamente agredieron a la adolescente.

Los procuradores fiscales Franklyn Vicente y Mercedes Soriano demostraron ante el tribunal que la procesada actuó en la violación de los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la tentativa de homicidio.

Por determinación del Tribunal Colegiado del distrito judicial de Azua, la procesada deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres.

Fuente: SIN