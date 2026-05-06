Conductor de yipeta Toyota 4Runner atropella a joven y emprende la huida en La Romana

Vidal Sepulveda Send an email Hace 46 minutos
Se lee en 1 minuto


Se reporta un lamentable incidente ocurrido en la calle Tiburcio Millán López, en las proximidades del Club Chola, donde un joven identificado como Ambiorix Doroteo fue impactado por un vehículo que transitaba en vía contraria.

Detalles del suceso:

  • Vehículo involucrado: Una yipeta Toyota 4Runner, color negro, cuyo conductor, tras el choque, se dio a la fuga abandonando a la víctima en el lugar.
  • Estado de la búsqueda: Las autoridades competentes ya tienen en su poder el número de placa del vehículo y han iniciado un operativo de búsqueda para dar con el responsable.

Se le hace un llamado de exhortación al conductor para que se entregue de manera voluntaria ante las autoridades y responda por este hecho.

Fuente: gmichelialdia

