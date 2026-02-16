Conductor del vehículo en que iba Masha y joven fallecida fue arrestado meses atrás por marihuana con la artista

Santo Domingo.-El sujeto conocido como “Yiacomo”, identificado como el conductor del vehículo en el que se desplazaba la exponente urbana Masha, al momento del ataque armado ocurrido la madrugada de este lunes en la avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, es el mismo hombre que fue arrestado meses atrás junto a la artista.

Asly Mariel Victoriano, nombre de pila de “Masha”, fue apresada junto al hombre en ese momento, durante un operativo preventivo en el que fueron ocupados dos paquetes de un vegetal presumiblemente marihuana.

En el proceso investigativo, la Policía Nacional informó que “Yiacomo” figura en sus archivos como prófugo de la justicia por un caso de homicidio, por lo que está siendo requerido tanto por ese expediente como para fines de investigación relacionados con el ataque armado.

Las autoridades señalaron que “Yiacomo” es vinculado a la muerte de un joven apodado “Eminem”, ocurrida el pasado 26 de enero en el sector Villa Francisca, en el Distrito Nacional.

De acuerdo a los datos, el incidente de esta madrugada dejó como resultado la muerte de Dominic Natalia Gómez Cabrera, una joven de 22 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas tras resultar gravemente herida durante el tiroteo.

El ataque se produjo alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando el vehículo en el que viajaban cinco personas incluida Masha, fue interceptado por otro automóvil, desde el cual se realizaron múltiples disparos. Los atacantes emprendieron la huida inmediatamente después del hecho.

Fuente: De Ultimo Minuto