Congresistas de EE.UU. exigen interrogar a Bill Gates por el caso Epstein

Legisladores estadounidenses de ambos partidos exigen interrogar al empresario Bill Gates, tras la publicación de la nueva remesa de documentos del caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó Politico este miércoles, citando al presidente de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, James Gates.

«Un grupo bipartidista de legisladores en el panel está presionando para tener la oportunidad de interrogar al multimillonario fundador de Microsoft», destacó Comer, según Politico.

Bill Gates aseguró este miércoles que son «falsas» las acusaciones que aparecen en los nuevos archivos del caso Jeffrey Epstein y afirmó que lamenta haber tenido cualquier tipo de relación con el fallecido delincuente sexual.

Fuente: Panorama