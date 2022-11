Congresistas del PLD reiteran apoyo a Abel

Congresistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) asumieron el compromiso de convertir al precandidato Abel Martínez en el próximo presidente de la República.

El bloque de diputados de esa organización política expresó su apoyo monolítico a Martínez, quien visitó ayer el Congreso Nacional.

La bancada legislativa del PLD, que registra una matrícula de 59 diputados y tres senadores, resaltaron el espíritu de unidad que reina entre todos los congresistas peledeístas y expresaron su disposición de trabajar con ahínco, junto a sus equipos para ganar las elecciones en el 2024.

“Estamos trabajando para ganar en primera vuelta, llevo 20 procesos uno detrás de otro, no importa el proceso que sea, sea Comité Central, Comité Político, alcalde, diputado, candidato presidencial, siempre he ganado por más del 50%, a la presidencia de la República no será la excepción”, aseguró el edil de la provincia de Santiago, al agradecer el apoyo de los diputados y senadores presentes en el acto.

Los congresistas extendieron una felicitación especial al seleccionado aspirante, por su desempeño en todo el proceso, y reconocieron el trabajo de los demás compañeros del partido que con la misma voluntad, se sometieron al escrutinio de las bases y de la sociedad, en la consulta del domingo 16 de octubre.

El vocero de los diputados, Juan Julio Campos, expresó que el bloque se viste de gala al recibir a Martínez en su local, con una visita que calificó de histórica por la cantidad de legisladores presentes y el entusiasmo que exhiben.

Al tomar un turno, el vicepresidente del partido Morado, Temístocles Montás, destacó que el partido se ha reconstruido y que cuenta con una maquinaria para convertir al precandidato en el próximo presidente de la República en el año 2024.

Recibió en su despacho al precandidato del PLD