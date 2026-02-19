Nacionales

Congresistas expresan preocupación por auge de tendencia «therian» en República Dominicana

Vidal Sepulveda Send an email Hace 3 horas
13 Se lee en 1 minuto

Legisladores de distintos partidos expresaron su preocupación ante la aparición en el país de personas que se identifican como animales bajo la denominación de therians, una tendencia que ha ganado visibilidad en redes sociales y que, a juicio de los congresistas, representa una conducta distorsionante que podría afectar la convivencia social y la salud mental, especialmente en menores de edad.

El senador Rogelio Genao consideró que se trata de una moda impulsada por el fanatismo y la búsqueda de notoriedad en plataformas digitales, en un contexto donde la salud mental ya constituye uno de los principales problemas del país, que amerita tomar medidas estrictas como ha hecho el gobierno de Argentina.

Fuente: De Ultimo Minuto

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 3 horas
13 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Nuevo director de la Policía Nacional se compromete a disminuir la tasa de criminalidad

Hace 1 hora

TSA aplaza medida cautelar solicitada por Dkolor contra el Intrant hasta el 26 de febrero

Hace 2 horas

Estudiante de Villa Altagracia denuncia ante el presidente Abinader precariedades de escuela en Básima

Hace 5 horas

Apresan a dos hombres y una mujer que lanzaban piedras a vehículos en la Autovía del Este

Hace 5 horas
Botón volver arriba