Congresistas expresan preocupación por auge de tendencia «therian» en República Dominicana

Legisladores de distintos partidos expresaron su preocupación ante la aparición en el país de personas que se identifican como animales bajo la denominación de therians, una tendencia que ha ganado visibilidad en redes sociales y que, a juicio de los congresistas, representa una conducta distorsionante que podría afectar la convivencia social y la salud mental, especialmente en menores de edad.

El senador Rogelio Genao consideró que se trata de una moda impulsada por el fanatismo y la búsqueda de notoriedad en plataformas digitales, en un contexto donde la salud mental ya constituye uno de los principales problemas del país, que amerita tomar medidas estrictas como ha hecho el gobierno de Argentina.

Fuente: De Ultimo Minuto