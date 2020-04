Congreso Nacional aprueba extensión de estado de emergencia hasta el 17 de mayo

El Senado de la República aprobó este miércoles una segunda extensión del estado de emergencia por 17 días para enfrentar la pandemia de COVID-19, que se inician este viernes primero de mayo, ya que el estado de excepción actual concluye este jueves 30 de abril.

El senador Edis Mateo, del PLD por Barahona, dijo que hay sectores políticos a los que la «interesa hacer una extensión de los cementerios para enterrar centenares y centenares de muertos» al afirmar que solo así ganarían las elecciones del 5 de julio.

El senador Luis René Canaán, presidente de la comisión bicameral para el COVID-19, advirtió que no es tiempo para salir a las calles aún, y puso como ejemplo países donde ha ocurrido un rebrote del coronavirus.

Llamó a los bancos y a la cooperativas a no maltratar a los clientes y dejarlos fuera esperando largas horas en el sol, por los que les exhortó a invertir para preservar la salud de la gente y evitar contagios en aglomeraciones.

El vocero de los senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y senador de El Seibo, Santiago Zorrilla, rebatió las críticas de senadores oficialistas por la no aprobación de los 25 días de extensión de estado de emergencia, al señalar que no se ha permitido que la oposición trabaje junto al gobierno al enfrentar el virus.

Pidió quitarse el traje de políticos y aumentar las pruebas, las que dijo han legado más de 100 mil, pero no se hacen por falta de voluntad, además de que advirtió que hasta que no se cierre el país por 15 días no se detendrán los contagios.

Se quejó de que se ha cansado de solicitar más pruebas para Santiago, pero no acaban de llegar.

Senadores como Julio César Valentín, del PLD por Santiago, atacaron la politización de la pandemia, al señalar que no hay peor receta que la política para una pandemia «en un cuadrilátero para vencer yo».