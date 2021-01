¡Conoce la colección de joyería de Fátima Molina y su sobrina!

La protagonista de la telenovela ‘Te acuerdas de mí’, que se estrena el próximo 18 de enero por Las Estrellas, comenzó colaborar con su sobrina de 15 años haciendo joyería.

¡Queremos una tía así! Fátima Molina, quien el próximo 18 de enero debutará en su primer protagónico de telenovela con ‘Te acuerdas de mí’, nos confesó que está colaborando con su sobrina de 15 años haciendo joyería.

En entrevista con Tú, la actriz nos platicó que este proyecto está recién comenzando, pero quiere apoyar mucho a Ana Paula, hija de su hermana, quien le platicó de este increíble proyecto y ella está feliz de poderla ayudar.

“Es un proyecto que inició mi sobrina y que yo decidí empujarla. Mi sobrina, hija de mi hermana mayor, se llama Ana Paula Martínez, tiene 15 años y ¡está emocionadísima!”, nos contó.

Sus primeros trabajos en joyería están hechos de chapa de oro y se está apoyando mucho del talento mexicano, por ello se está uniendo “con gente mexicana que está ayudándole a hacer estos diseños”, nos reveló.

“Yo quiero apoyarla porque es una mujer súper emprendedora que desde que tiene 5 años está viendo qué va a vender o qué va a hacer, siempre estaba soñando, a mí me encanta verla como es tan chiquita y tan grande al mismo tiempo”, confesó.

Para la nuevo protagonista de Televisa, poder ver a su sobrina tan creativa y tan emprendedora ha hecho que quiera ayudarla a alcanzar sus sueños.

“Ya les iré contando sobre los diseños y publicaré cosas, pero son diseños muy juveniles y muy bonitos para mucho tipo de personalidades, eso me gusta mucho, la línea se llama Roise”, nos adelantó.

¿Cómo comenzó la alianza?

Fátima Molina nos contó que fue Ana Paula quien se acercó a ella para pedirle apoyo, por lo que la actriz de ‘Te acuerdas de mí’ no dudó ni un segundo en decirle que ¡sí!

“Ella se acercó a mí, la verdad es que ella y yo platicamos mucho, ella a veces me ayuda mucho a ensayar mis escenas vía zoom, estamos mucho en contacto”, nos platicó y añadió que su sobrina “estaba muy inquieta por poner un negocio a raíz de la pandemia, me hablaba y me decía que quería poner un negocio y que iba a vender en línea, que iba a traer productos de Estados Unidos y yo le ayudé un poco aterrizar su idea”, nos compartió.

“Justo ahora está en este proceso del diseño, me impresiona mucho ver la parte de una chava de 15 años que tenga tantas ganas, que esté estudiando y que la veo hablar perfectamente inglés y francés, lo único que puedo hacer es respaldarla de alguna manera y apoyarla en todo lo que pueda”, finalizó.

