Conor McGregor acepta reto de Oscar de La Hoya para boxear

El excampeón en dos divisiones de la Ultimate Fighting Championship (UFC), el irlandés Conor McGregor, aceptó el reto para boxear que le hizo el expugilista y actual promotor, Óscar de La Hoya.

“Acepto tu desafío, Óscar de la Hoya”, respondió McGregor a través de su cuenta de Twitter.

El lunes, la leyenda del boxeo internacional y que maneja Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya, había dicho que podría noquear en sólo dos rounds de una pelea de boxeo a la estrella de las artes marciales mixtas.

McGregor no tardó en responder y aceptó el reto. El irlandés ya ha peleado con las reglas de boxeo. Lo hizo en 2017 cuando subió al ring contra Floyd Mayweather. Entonces perdió por nocaut en 10 asaltos, en una batalla multimillonaria en Las Vegas.

De la Hoya dijo hace dos días a Brian Campbell en el Podcast ‘State of Combat’, que admira a ‘The Notorious’ por lo que es capaz de hacer en el octágono, pero comentó que en el boxeo no tiene nada qué hacer, y eso que él no sube a un ring desde diciembre de 2008, cuando cayó por nocaut ante el entonces ascendente Manny Pacquiao. “Dos rounds”, dijo De la Hoya sobre qué sucedería en un combate con McGregor.

of-am