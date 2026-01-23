Conozca cuánto recibirá del Estado cada partido político este 2026

La Junta Central Electoral (JCE) emitió este viernes la Resolución No. 01-2026, mediante la cual establece los montos de la contribución económica del Estado que recibirán los partidos, agrupaciones y movimientos políticos durante el año 2026, ascendente a RD$1,620 millones.

De acuerdo con la resolución, los fondos serán distribuidos conforme a lo establecido en la Ley 33-18 de Partidos Políticos y la sentencia TSE/0010/2025, que dispone que la asignación se base en los resultados del último ciclo electoral completo.

Cómo se distribuirán los fondos

La JCE detalló que la contribución económica se repartirá de la siguiente manera:

80 % (RD$1,296 millones) será distribuido en partes iguales entre los partidos que obtuvieron más del 5 % de los votos válidos en las elecciones generales de 2024.

12 % (RD$194.4 millones) corresponderá a los partidos que alcanzaron entre 1 % y menos de 5 % de los votos.

8 % (RD$129.6 millones) será asignado a las organizaciones que obtuvieron entre 0.01 % y menos de 1 %, así como a los partidos que conservan su personería jurídica y a los de nuevo registro.

Partidos mayoritarios recibirán RD$432 millones cada uno

Dentro del grupo que concentra el 80 % de los fondos figuran:

Partido Revolucionario Moderno (PRM)

Partido Fuerza del Pueblo (FP)

Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

Cada una de estas organizaciones recibirá RD$432 millones durante el año 2026.

Partidos de nivel intermedio

En el segmento del 12 %, recibirán RD$38.88 millones cada uno los siguientes partidos:

Partido Revolucionario Dominicano (PRD)

Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)

Dominicanos por el Cambio (DXC)

País Posible (PP)

Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS)

Partidos minoritarios y movimientos

Las organizaciones incluidas en el tramo del 8 % recibirán RD$3,927,272.73 cada una, entre ellas Justicia Social, Alianza País, Opción Democrática, Frente Amplio, así como varios movimientos políticos reconocidos.Renuncia de Generación de Servidores

La JCE dejó constancia de que el Partido Generación de Servidores (Gens) renunció formalmente a los fondos públicos que le correspondían, por lo que dichos recursos serán reintegrados a la Cuenta Única del Tesoro, conforme a lo solicitado por esa organización.

Fiscalización y control

La resolución establece que los partidos deberán presentar informes financieros anuales, mantener sistemas contables auditables y cumplir con los mecanismos de control establecidos por la ley. La JCE advirtió que no se entregarán fondos a las organizaciones que incumplan con la rendición de cuentas.

Asimismo, informó que durante 2026 se implementará un sistema ERP para fortalecer la transparencia y el control financiero de las organizaciones políticas.

